СК проводит проверку информации о некачественном питании в одной из школ Кузбасса

Следственные органы организовали проверку по поступившей информации о некачественном питании в одной из школ города Юрги Кемеровской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального СУ СК РФ.

В опубликованном в местных СМИ видеоролике ученики в школьной столовой показывают разваренные в липкую массу макароны, которые дети намазывают на хлеб как повидло. Проблема школьного питания в Кемеровской области стала предметом дискуссий после заявления уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе Дмитрия Кислицына, который в среду на сессии областного совета народных депутатов сообщил о голодных обмороках учащихся сельских школ региона, которым якобы не хватает денег на еду.

«Следственными органами СК РФ по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что ученики одной из школ города Юрги заявляют, что их кормят обедами ненадлежащего качества. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Следователи уже установили учебное заведение, в котором школьники сняли видеоролик.