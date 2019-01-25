В Австралии спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину

Источник: BBC News Русская служба

Инцидент произошел, когда женщина, гостившая у родственников в Брисбене, пошла в туалет.

Хелен Ричардс рассказала местным журналистам, что «почувствовала резкий удар», когда села на унитаз:

Я прямо подскочила, оглянулась и увидела нечто похожее на черепаху с длинной шеей, уползающую обратно в унитаз.

Чтобы извлечь полутораметрового коврового питона, пришлось вызывать профессионального ловца змей.

Ловец Жасмин Зелени рассказала, что змеи часто прячутся в туалетах, когда ищут для себя воду в жаркую погоду.

Питон, скорее всего, искал воду, спасаясь от жары | Источник: Русская служба Би-би-си

По словам Зелени, неглубокие колотые раны Ричардс были обработаны антисептиком, самого же питона Зелени назвала безобидным:

К сожалению, наиболее удобный для змеи выход оказался заблокирован, когда Хелен села на унитаз, и животное испугалось.

«Когда я добралась до места происшествия, Хелен уже успокоилась. В этой ситуации она повела себя как герой».

Ковровые питоны широко распространены вдоль восточного побережья Австралии. Они не ядовиты, но после их укусов рекомендуют делать прививку от столбняка.

В Австралии сейчас лето, уже две недели стоит сильнейшая жара, побившая десятки рекордов по всей стране. Температура воздуха достигает 47 градусов Цельсия.

От жары пострадало несколько видов диких животных, поступали сообщения о массовой гибели лошадей, местных летучих мышей и рыб.