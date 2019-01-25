Секрет стройности? Ученые нашли гены, отвечающие за худобу

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Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS Genetics, свидетельствуют о том, что есть гены, фактически гарантирующие своим обладателям стройность.

Как подчеркивают исследователи, для некоторых счастливчиков стройность — это не результат правильного питания и занятий спортом, а генетическая данность.

За последние несколько десятилетий исследователи нашли сотни генов, которые отвечают за предрасположенность человека к полноте. Однако исследований, посвященных генам, отвечающим за стройность, проводилось гораздо меньше.

В ходе исследования ученые изучили генетические данные более 1600 стройных и здоровых жителей Британии, с индексом массы тела ниже 18. Также ученые изучили данные 2000 человек, страдающих тяжелой формой ожирения, и 10 400 человек с нормальной массой тела.

Участники исследования также должны были ответить на вопросы, касающиеся их питания и образа жизни.

Как выяснили ученые, у полных людей, как правило, выявлялся набор генов, которые располагают к полноте. В то время как у худых участников исследования не только отсутствовали гены, предрасполагающие к быстрому набору лишних килограммов, или их было значительно меньше, но и присутствовали те гены, которые отвечают за здоровую худобу.

«Не торопитесь с критикой»

Автор исследования, профессор Кембриджского университета Садаф Фаруки призвала не критиковать полных людей за нездоровый образ жизни и переедание:

Это исследование показывает, что худые люди являются худыми, потому что у них меньше тех генов, которые располагают к полноте, а не потому, что они ведут более правильный образ жизни, как полагают некоторые.

«Очень легко делать выводы и критиковать людей за лишний вес, но, как показывают нам научные данные, тут все гораздо сложнее. У нас значительно меньше возможностей контролировать свой вес, чем мы хотели бы думать», — говорит она.

Ученые говорят, что на следующем этапе исследования они попытаются выяснить, какое именно сочетание генов гарантирует здоровую худобу. Еще более долгосрочной задачей ученых является выяснение того, как новые знания о генах, отвечающих за худобу, могут помочь в разработке новых методов похудения.

Гены или образ жизни?

Комментируя результаты исследования, профессор диетологии в Королевском колледже Лондона Том Сандерс сказал:

Это важное и очень хорошо проведенное исследование, которое подтверждает, что склонность к ожирению является генетически обусловленной. Также исследование показывает, что худые люди генетически отличаются от большинства людей.

Однако, по его словам, не стоит спешить объяснять все «плохой» или «хорошей генетикой».

«В большинстве случаев лишние килограммы накапливаются уже во взрослой жизни — и связаны они преимущественно с сидячим образом жизни и чрезмерным потреблением высококалорийных продуктов», — добавляет Том Сандерс.

Как подчеркивает эксперт, треть жителей большинства стран остаются стройными и в зрелом возрасте.

«Часто лишний вес обусловлен генами, но есть и другие факторы — образ жизни, микрофлора кишечника — все это тоже влияет на вес», — говорит он.

Врачи подчеркивают, что, независимо от того, какими генами вас наделила природа, здоровую физическую нагрузку и разумную диету еще никто не отменял.