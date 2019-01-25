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14:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Секрет стройности? Ученые нашли гены, отвечающие за худобу

Ученые говорят, что нашли ответ на вопрос, почему при одинаковом питании некоторые люди остаются худыми, а другие быстро набирают лишние килограммы. Все дело в генах.

Источник: BBC News Русская служба / GETTY IMAGES

Результаты исследования, опубликованные в журнале PLOS Genetics, свидетельствуют о том, что есть гены, фактически гарантирующие своим обладателям стройность.

Как подчеркивают исследователи, для некоторых счастливчиков стройность — это не результат правильного питания и занятий спортом, а генетическая данность.

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За последние несколько десятилетий исследователи нашли сотни генов, которые отвечают за предрасположенность человека к полноте. Однако исследований, посвященных генам, отвечающим за стройность, проводилось гораздо меньше.

В ходе исследования ученые изучили генетические данные более 1600 стройных и здоровых жителей Британии, с индексом массы тела ниже 18. Также ученые изучили данные 2000 человек, страдающих тяжелой формой ожирения, и 10 400 человек с нормальной массой тела.

Участники исследования также должны были ответить на вопросы, касающиеся их питания и образа жизни.

Как выяснили ученые, у полных людей, как правило, выявлялся набор генов, которые располагают к полноте. В то время как у худых участников исследования не только отсутствовали гены, предрасполагающие к быстрому набору лишних килограммов, или их было значительно меньше, но и присутствовали те гены, которые отвечают за здоровую худобу.

«Не торопитесь с критикой»

Автор исследования, профессор Кембриджского университета Садаф Фаруки призвала не критиковать полных людей за нездоровый образ жизни и переедание:

Это исследование показывает, что худые люди являются худыми, потому что у них меньше тех генов, которые располагают к полноте, а не потому, что они ведут более правильный образ жизни, как полагают некоторые.

«Очень легко делать выводы и критиковать людей за лишний вес, но, как показывают нам научные данные, тут все гораздо сложнее. У нас значительно меньше возможностей контролировать свой вес, чем мы хотели бы думать», — говорит она.

Ученые говорят, что на следующем этапе исследования они попытаются выяснить, какое именно сочетание генов гарантирует здоровую худобу. Еще более долгосрочной задачей ученых является выяснение того, как новые знания о генах, отвечающих за худобу, могут помочь в разработке новых методов похудения.

Гены или образ жизни?

Комментируя результаты исследования, профессор диетологии в Королевском колледже Лондона Том Сандерс сказал:

Это важное и очень хорошо проведенное исследование, которое подтверждает, что склонность к ожирению является генетически обусловленной. Также исследование показывает, что худые люди генетически отличаются от большинства людей.

Однако, по его словам, не стоит спешить объяснять все «плохой» или «хорошей генетикой».

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«В большинстве случаев лишние килограммы накапливаются уже во взрослой жизни — и связаны они преимущественно с сидячим образом жизни и чрезмерным потреблением высококалорийных продуктов», — добавляет Том Сандерс.

Как подчеркивает эксперт, треть жителей большинства стран остаются стройными и в зрелом возрасте.

«Часто лишний вес обусловлен генами, но есть и другие факторы — образ жизни, микрофлора кишечника — все это тоже влияет на вес», — говорит он.

Врачи подчеркивают, что, независимо от того, какими генами вас наделила природа, здоровую физическую нагрузку и разумную диету еще никто не отменял.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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