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15:43 (мск), источник: ТАСС

Правительство поддерживает регистрацию устройств по IMEI

ПЕРМЬ, 25 января. /ТАСС/ — При этом вице-премьер Максим Акимов заявил, что кабмин против взимания платы.

Источник: РИА "Новости"

Правительство поддерживает регистрацию в России всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), но против взимания платы за это, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

Мы сейчас это обсуждали с министром [цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым], мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации.
Максим Акимов
вице-премьер РФ

«Сама идея правильная, потому что это позволит бороться и с хищениями, дать новый уровень национальной безопасности. При прозрачном принятии решений об отключении таких устройств, например похищенных у граждан, гигантский криминальный рынок схлопнется, потому что смысла не будет воровать, только если сдать их на запчасти».

Вице-премьер добавил, что правительство еще не получало этот законопроект.
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В декабре 2018 года сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по IMEI, который предполагает регистрацию в сети операторов связи только устройства с разрешенным номером. С этой целью предполагается создать центральную базу данных, куда в обязательном порядке будут включаться идентификационные номера абонентских устройств, используемых в сетях связи подвижной радиотелефонной связи на территории России. Если IMEI устройству не присвоено, либо оно совпадает с номером какого-то другого гаджета, то доступ к сети для такого устройства должен быть приостановлен, так же как для похищенных или утраченных телефонов, уточнялось в законопроекте.

Глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова (один из авторов законопроекта) тогда поясняла ТАСС, что законопроект не предполагает обязательную платную регистрацию всех аппаратов: заплатить за регистрацию до 100 рублей придется только импортерам, производителям, а также гражданам, купившим гаджеты за рубежом.

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