Дронов подключили к борьбе с крысами на Галапагосе

Источник: Island Conservation

Власти Эквадора совместно с американским природоохранным фондом Island Conservation впервые использовали дроны в борьбы крысами на острове Симор и песчаном островке Москера, входящих в состав архипелага Галапагос. Как пишет Nature, аппараты использовались для разбрасывания по острову отравленных съестных приманок.

Эквадор и природоохранные фонды на протяжении многих лет ведут борьбу с крысами на нескольких Галапагосских островах. Эти животные, размножающиеся бесконтрольно, представляют серьезную угрозу для других обитателей, в первую очередь морских птиц, например, малых качурок и галапагосских буревестников.

Кроме того, крысы активно уничтожают растительность, в особенности «святую древесину» и опунции. В 2007 году людям удалось одержать победу над крысами на Симоре, однако в 2018 году на нем вновь были обнаружены грызуны, которые приплыли на остров, вероятно, с соседнего острова Бальтра.

Площадь острова Симор составляет 1,8 квадратного километра. Прежде для разбрасывания по острову использовались или пешие отряды, или вертолеты. 12 января 2019 года отравленную приманку впервые разбросали с помощью дронов. Это позволило существенно упростить и удешевить процесс.

Для разбрасывания приманки использовались два гексакоптера, способных нести груз массой 20 килограммов на протяжении 15 минут.

Специалисты отметили, что из-за технических неполадок дроны смогли засеять отравленной приманкой только половину острова. Оставшуюся половину людям пришлось обрабатывать вручную.

Через 21 день после разбрасывания первой порции приманки специалисты намерены разбросать вторую. Для этого также будут использоваться дроны. После этого они будут следить за популяцией крыс на острове на протяжении двух лет.