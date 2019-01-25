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14:43 (мск), источник: Популярная механика

Ученый обнаружил древнее насекомое внутри драгоценного камня

Обычно фрагменты вымершей флоры и фауны находят в янтаре, окаменевшей смоле древних деревьев. Однако геммологу Брайану Бергеру повезло обнаружить целое насекомое внутри крупного опала — причем наука не в состоянии сказать, как оно попало внутрь.

Источник: Brian Berger

Как мы уже неоднократно писали, черные рынки Юго-Восточной Азии являются самой настоящей сокровищницей для археологов — там торгуют янтарем, в котором часто попадаются фрагменты флоры и фауны, исчезнувшей с лица Земли миллионы лет назад. Однако в прошлом году геммолог Брайан Бергер обнаружил нечто гораздо более редкое и удивительное.

В купленном им предмете, как и во многих других, присутствует насекомое. Но это не янтарь — окаменелая смола древних деревьев — а самый настоящий драгоценный опал! Природа происхождения этого загадочного минерала (точнее — «минералоида») по-прежнему остается загадкой для ученых.

В своем блоге для Entomology Today Бергер написал, что «на фотографиях можно разглядеть целое насекомое, заключенное в красивую клетку».
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После тщательного осмотра он обнаружил у него неповрежденное ротовое отверстие и даже частички каких-то волокон на придатках. Может показаться, что это очередная подделка. Однако Геммологический институт Америки детально изучил образец и выпустил отчет с сертификатом, удостоверяющим подлинность находки. Согласно отчету, это настоящий (то есть не синтезированный искуственно), необработанный и неповрежденный драгоценный опал, с подлинным включением в виде насекомого.

Но как такое вообще возможно?

Современные теории о формировании опалов предполагают наличия воды с высоким содержанием кремнезема. К примеру, в Австралии, где найдено большинство опалов в мире, кислые подземные воды вымывают кремнезем из пород. Когда pH раствора снова стабилизируется, кремнезем осаждается в скальных трещинах и прочих полостях. К ним также относятся карманы, которые образовываются в результате воздействия кислой воды на карбонат кальция в древних костях — так мы получаем «опализированные» окаменелости.

В Индонезии же, где Бергер добыл свой уникальный образец, большая часть опалов носит вулканическое происхождение — они образуются в процессе остывания вулканических жидкостей. Вода в расплаве стекает вниз и, подобно осадочным опалам, заносит кремнезем в трещины.

Как видите, в обоих случаях необходимы полые отверстия. А янтарь — это не полость.

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Геолог Бен МакГенри отмечает, что «пусть это и кажется странным, но процесс эмберизации (формирования янтаря) во многом похож на процесс опализации». Он предположил, что один из способов, которым мог сформироваться опал, может иметь какое-либо отношение к опализированному дереву — в Индонезии находят много таких объектов. А поскольку дерево является природным источником янтаря, то смола с насекомым могла стечь в какую-нибудь глубокую трещину в стволе еще до того, как сам ствол стал опалом.

Однако пока что это лишь одна из теорий. Не будем забывать о том, что внутри опала каким-то образом смогло прекрасно сохраниться насекомое. Для того, чтобы статья камнем, янтарю необходимы миллионы лет (большая часть вещества, которое продают как янтарь — на самом деле «копал», нечто среднее между янтарем и обычной смолой). Кроме того, самому опалу необходимо внушительное время для формирования, а значит само насекомое очень древнее — вероятно, одно из древнейших известных на сегодня.

В настоящее время образец подвергается дальнейшим исследованиям, так что в будущем его загадка может быть раскрыта. К делу подключились также энтомологи и палеонтологи, которые тоже горят желанием узнать побольше о загадочном насекомом, запертом внутри драгоценного камня.

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