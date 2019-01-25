Генпрокуратура поручила проверить отмену концертов рэперов в регионах

«Сообщаю, что (…) ваше обращение по поводу законности и обоснованности действий сотрудников правоохранительных органов и органов местного самоуправления, связанных с отменой концертов ряда популярных рэп-исполнителей, поступившее от депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Выборного А. Б., направлено прокурорам республик Дагестан, Саха (Якутия), Татарстан, Краснодарского Края, Белгородской и Нижегородской областей для организации проверки, принятия при наличии оснований мер реагирования и информирования вас о результатах», — указано в письме.

Мария Воропаева подтвердила RNS подлинность документа. «Генеральная прокуратура проконтролирует выполнение своего поручения», — сообщила она.

В конце прошлого года в Госдуме на площадке Молодежного парламента прошел круглый стол, на котором обсуждалась массовая отмена концертов рэперов в регионах. Со стороны музыкантов на встрече присутствовали рэперы Баста и Птаха. Со стороны депутатов — замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный, а также глава комитета по молодежной политике Михаил Дегтярёв. Первый предложил описать ему проблему более подробно, чтобы он мог направить депутатский запрос в Генеральную прокуратуру.