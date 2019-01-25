Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
+20 собак, которые очень ждут выходных
В Сети опубликовали снимок «“Оки” нормального человека»
Депздрав рекомендует согреваться какао вместо алкоголя и кофе
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре»
Как зарабатывают состояния на квартирах на первых этажах
Крупный пожар произошел в Москве Пожар был настолько сильный, что обрушились крыша и стена помещения
Меган Маркл отказалась прибегать к услугам няни после рождения ребенка
3-летний сын Подольской и Преснякова поразил соцсети артистичностью
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Ходченкова и Петров играют влюбленных в боевике: фото со съемок
“Я покидаю ваше собрание”: сына Высоцкого оскорбили на ток-шоу
Тяжело больная Началова смирилась со своей судьбой
Вера Брежнева вышла на сцену в платье с очень глубоким декольте
Надежда Бабкина в фиолетовом пуховике прилетела в Сибирь
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Что находится на дне Большой Голубой Дыры?
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Назван любимый этаж москвичей
Фоторепортажи
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
16От Путятина до Путина
14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед. Об этом сообщает издание The Charlotte Observer.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько дней назад реку сковал лед. Вскоре сотрудники парка обнаружили, что обитавшие там рептилии примерзли. «Тут во льду все наши аллигаторы, — говорит менеджер парка Джордж Говард. — Восемнадцать миссисипских аллигаторов подумали о будущем, раз высунули носы наружу».

Во время загрузки произошла ошибка.

Он полагает, что они погрузились в так называемую брумацию — состояние покоя у рептилий, при котором понижается температура тела и замедляется скорость обмена веществ.

Фоторепортаж
Ниагарский водопад замерз из-за морозов

В 2018 году, когда на восточном побережье США установилась морозная погода и температура воздуха падала до минус 30 градусов, аллигаторы из Shallotte River Swamp Park впервые погрузились в подледную спячку. Тогда Говард утверждал, что никогда не сталкивался с такой техникой выживания.

По его словам, сначала он принял торчащие изо льда морды за куски дерева, но потом разглядел зубы. «Тут же стало ясно, зачем они так делают, — рассказывал он. — Но на всякий случай я все же быстро навел справки и убедился, что все в порядке, так как раньше я такого никогда не видел».

Во время загрузки произошла ошибка.

Миссисипские аллигаторы распространены в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.

 Китай показал супероружие против США. Видео
Украина решила силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань
В США задержали бывшего советника Трампа
В Австралии спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину
«Покалеченный гигант»: обрушит ли Венесуэла рынок нефти
Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию болен раком
Британка поделилась в Сети странным зимним лайфхаком
«Где твои 17 лет?»: тест по песням Владимира Высоцкого
В России введут платную регистрацию устройств в сотовых сетях
Спорт
Коляда, его 100 очков и 2 медали в парном катании: итоги дня ЧЕ Коляда в нынешнем сезоне исполняет программы в облегченном варианте — его команда приняла решение отказаться от никак не дававшегося ему в прошлом четверного лутца
Hi-Tech
iPhone X подешевел почти на треть Этот айфон можно рассмотреть как альтернативу спорному iPhone XR.
Авто
СМИ узнали о возвращении марки Opel в Россию По информации «Авторевю», вопрос уже решен, а первые автомобили прибудут на российский рынок уже в этом году
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Эксперты дали прогноз о подорожании квартир
Дача стала жилым домом
Популярные темы на «Детях»
Что сегодня готовите? 323
Мамы девочек подростков, к вам вопрос... 303
В джазе только девушки.Как это снимали. 281
Самый безумный поступок 280
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь