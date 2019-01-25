15 лет на Марсе. Марсоход «Оппортьюнити» и его скитания

В результате анализа поверхности планеты подтвердилась гипотеза о том, что когда-то на Марсе существовали благоприятные для жизни условия.
Миллиарды лет назад некоторые камни находились в потоке пресной воды — ранее считалось, что жидкость на Марсе если и была, то больше напоминала серную кислоту. Также «Оппортьюнити» обнаружил несколько метеоритов на поверхности Марса — тоже впервые в истории, уточнил состав атмосферы планеты и провел астрономические наблюдения. Геологи впервые смогли подобраться к камням на другой планете и рассмотреть их вблизи.
В начале июня 2018 года на Марсе были крупные пылевые бури, в течение нескольких недель «Оппортьюнити» не получал достаточной мощности от солнечных батарей для поддержания связи с Землёй. Последний успешный сеанс связи состоялся 10 июня 2018 года. С тех пор ровер молчит, а NASA продолжает следить за его местонахождением и вероятностью снова выйти на связь.