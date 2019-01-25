15 лет на Марсе. Марсоход «Оппортьюнити» и его скитания

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FReDKatNVQ0?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В результате анализа поверхности планеты подтвердилась гипотеза о том, что когда-то на Марсе существовали благоприятные для жизни условия.

Миллиарды лет назад некоторые камни находились в потоке пресной воды — ранее считалось, что жидкость на Марсе если и была, то больше напоминала серную кислоту. Также «Оппортьюнити» обнаружил несколько метеоритов на поверхности Марса — тоже впервые в истории, уточнил состав атмосферы планеты и провел астрономические наблюдения. Геологи впервые смогли подобраться к камням на другой планете и рассмотреть их вблизи.