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17:06 (мск), источник: Чердак

15 лет на Марсе. Марсоход «Оппортьюнити» и его скитания

15 лет назад аппарат «Оппортьюнити» был успешно доставлен на Марс в рамках программы Mars Exploration Rover. «Оппортьюнити» должен был продержаться на планете 90 солов (92,5 земных суток), но в итоге задержался на 14 лет и провел большое количество исследований.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате анализа поверхности планеты подтвердилась гипотеза о том, что когда-то на Марсе существовали благоприятные для жизни условия.

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Миллиарды лет назад некоторые камни находились в потоке пресной воды — ранее считалось, что жидкость на Марсе если и была, то больше напоминала серную кислоту. Также «Оппортьюнити» обнаружил несколько метеоритов на поверхности Марса — тоже впервые в истории, уточнил состав атмосферы планеты и провел астрономические наблюдения. Геологи впервые смогли подобраться к камням на другой планете и рассмотреть их вблизи.

В начале июня 2018 года на Марсе были крупные пылевые бури, в течение нескольких недель «Оппортьюнити» не получал достаточной мощности от солнечных батарей для поддержания связи с Землёй. Последний успешный сеанс связи состоялся 10 июня 2018 года. С тех пор ровер молчит, а NASA продолжает следить за его местонахождением и вероятностью снова выйти на связь.

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