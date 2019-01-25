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17:00 (мск), источник: Esquire

Британские СМИ узнали еще об одной аварии с участием принца Филиппа. Она произошла 55 лет назад

Выяснилось, что принц Филипп попал в аварию в 1964 году, когда вез Елизавету II по одной из британских деревень. Британские таблоиды опубликовали архивные кадры.

Супруг Елизаветы II принц Филипп стал главным ньюсмейкером британской королевской семьи после того, как попал в крупную аварию неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Его Land Rover врезался в легковушку Kia и перевернулся, но сам принц не пострадал.

Но одним лишь ДТП дело не ограничилось: спустя два дня папарацци запечатлели супруга Елизаветы II за рулем, и он не был пристегнут ремнем безопасности.

Снимки бурно обсуждались в соцсетях и даже породили мемы. Некоторые пользователи пририсовали принцу повязку на глаза, будто он едет вслепую — как в фильме «Птичий короб».

СРОЧНО: Принц Гарри прибыл в полицейский участок, чтобы содействовать в расследовании.

Спустя неделю инцидент по‑прежнему широко обсуждается в британской прессе. Так, таблоид The Sun раздобыл архивную съемку 1964 года, сделанную после другого ДТП с участием принца.

Последствия аварии с участием принца Филиппа:

Принц Филипп был за рулем и вез Елизавету II через Холипорт в графстве Беркшир. По словам участника аварии, он увидел, как на него несется машина, попытался увернуться, но избежать столкновения не смог. Мужчина рассказал, что после аварии герцог Эдинбургский подошел к нему и спросил, как он. Удостоверившись, что все в порядке, принц вернулся к королеве.

Также выяснилось, что в автомобилях Land Rover, принадлежащих Елизавете II и принцу Филиппу, по запросу была отключена система предупреждения о непристегнутом ремне.

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