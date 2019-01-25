Британские СМИ узнали еще об одной аварии с участием принца Филиппа. Она произошла 55 лет назад

Супруг Елизаветы II принц Филипп стал главным ньюсмейкером британской королевской семьи после того, как попал в крупную аварию неподалеку от королевского Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Его Land Rover врезался в легковушку Kia и перевернулся, но сам принц не пострадал.

Но одним лишь ДТП дело не ограничилось: спустя два дня папарацци запечатлели супруга Елизаветы II за рулем, и он не был пристегнут ремнем безопасности.

Снимки бурно обсуждались в соцсетях и даже породили мемы. Некоторые пользователи пририсовали принцу повязку на глаза, будто он едет вслепую — как в фильме «Птичий короб».

СРОЧНО: Принц Гарри прибыл в полицейский участок, чтобы содействовать в расследовании.

Спустя неделю инцидент по‑прежнему широко обсуждается в британской прессе. Так, таблоид The Sun раздобыл архивную съемку 1964 года, сделанную после другого ДТП с участием принца.

Последствия аварии с участием принца Филиппа:

Принц Филипп был за рулем и вез Елизавету II через Холипорт в графстве Беркшир. По словам участника аварии, он увидел, как на него несется машина, попытался увернуться, но избежать столкновения не смог. Мужчина рассказал, что после аварии герцог Эдинбургский подошел к нему и спросил, как он. Удостоверившись, что все в порядке, принц вернулся к королеве.

Также выяснилось, что в автомобилях Land Rover, принадлежащих Елизавете II и принцу Филиппу, по запросу была отключена система предупреждения о непристегнутом ремне.