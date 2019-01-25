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15:33 (мск), источник: Mail.ru Новости

В нацпарке «Земля леопарда» на камеру засняли четырех тигрят (видео)

Это видео поднимет вам настроение.

Милое видео появилось в Сети. В объектив фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае попали сразу четыре маленьких тигренка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Малыши облюбовали поляну рядом со скрытой камерой и весело играли прямо перед объективом. По словам сотрудников нацпарка, это уникальные кадры: им еще ни разу не удавалось снять сразу нескольких тигрят одновременно.

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