В нацпарке «Земля леопарда» на камеру засняли четырех тигрят (видео)

Милое видео появилось в Сети. В объектив фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае попали сразу четыре маленьких тигренка.

Малыши облюбовали поляну рядом со скрытой камерой и весело играли прямо перед объективом. По словам сотрудников нацпарка, это уникальные кадры: им еще ни разу не удавалось снять сразу нескольких тигрят одновременно.