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16:05 (мск), источник: N + 1

Работу в ночную смену связали с последующим повреждением ДНК

Китайские ученые выяснили, что недостаток сна вследствие работы в ночную смену может повышать количество окислительных повреждений ДНК и снижать их репарацию. Это, в свою очередь, может приводить к формированию хронических заболеваний вследствие плохой гигиены сна. Статья опубликована в журнале Anaesthesia.

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Известно, что недостаток и плохая гигиена сна негативно влияют на здоровье: так, всего одна бессонная ночь приводит к увеличению концентрации бета-амилоидов в головном мозге, а поздний отход ко сну связывают с появлением психических расстройств.

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Механизм возникновения таких изменений под влиянием недостатка сна, однако, изучен не очень хорошо; недосып может действовать как напрямую, так и через сторонние факторы (например, ожирение вследствие недостатка сна может развиться из-за того, что недосып вызывает тягу к вредной еде).

Одним из таких механизмов может быть влияние недостатка сна на процессы естественного повреждения и репарации ДНК. Его решили изучить ученые из Гонконгского университета под руководством Сю-Вай Чоя (Siu-Wai Choi). В их исследовании приняли участие 49 врачей, которые предоставили образец своей крови после трех ночей нормального сна. Из всех участников 24 врача выходили на работу в ночную смену несколько раз в месяц: их попросили сдать дополнительный анализ крови после одной из таких ночей.

Для анализа окислительных повреждений и репарации ДНК ученые использовали метод ДНК-комет, а также проследили за экспрессией генов, участвующих в процессе репарации (среди них — OGG1 и ERCC1).

Ученые выяснили, что среди врачей, работающих в ночную смену, в начале исследования (то есть еще до экспериментальной ночи, проведенной за работой) уровень повреждений ДНК был выше, а репарации — ниже (p = 0,0001).

После экспериментальной ночи у врачей, работающих в ночную смену, также увеличилось количество повреждений ДНК (p = 0,0001) и сократилась репарация (p = 0,0018).

Авторы работы, таким образом, показали, что нарушения сна вследствие работы в ночную смену могут приводить к повышению повреждений ДНК и сокращению последующих репараций, что, в свою очередь, другие исследователи часто связывают с возникновением хронических заболеваний, включая сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В будущем, отмечают ученые, исследование необходимо повторить на большей выборке участников.

Елизавета Ивтушок

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