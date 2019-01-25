Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как испортить кота. Вредные советы – 2
БеЛАЗ выпустит огромный грузовой троллейбус
Игорь Петренко показал фото жены из роддома
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
У Лукашенко потребовали разорвать Союзный договор с Россией
Король Малайзии разводится с Мисс-Москва
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре»
26-летний внук Миронова представил фильм «Спасти Ленинград»
“Поздно”: Виторган впервые прокомментировал разрыв с Собчак - СМИ
“Я предупреждал”: сын Высоцкого удалился с ток-шоу
Скончался Валерий Никонов
Путин выразил соболезнования Турции
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Что находится на дне Большой Голубой Дыры?
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
19:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото: как жители Австралии спасаются от рекордной жары

В Австралии последние две недели стоит экстремальная жара — выше 45 градусов по Цельсию. Люди и животные ищут способы, как пережить тяжелые погодные условия.

Наверх
EPA
1/11

В Аделаиде в четверг была зафиксирована температура 47,7 градусов по Цельсию — это рекордная жара за всю историю метеонаблюдений. Многие жители пытаются хоть как-то охладиться на пляже.

ANDREW CORRELL
2/11

Житель Аделаиды Эндрю Корелл рассказал, что этот кенгуру-валлаби сам пришел на его участок. Животное искало тень, а теперь Корелл еще и поливает его каждый час из лейки.

GETTY IMAGES
3/11

Жару тяжело переживают многие животные, они могут погибнуть от перегрева или недостатка влаги.

GETTY IMAGES
4/11

В Тасмании пожарным пришлось сражаться с более чем 50 лесными пожарами, вызванными сухой погодой и сильными ветрами.

GETTY IMAGES
5/11

В нескольких городах жителям пришлось покинуть дома из-за угрозы пожаров. Некоторые возгорания произошли в районах, доступных только с воздуха.

GETTY IMAGES
6/11

Несколько теннисных матчей Australian Open в Мельбурне были приостановлены, в то время как некоторые зрители воспользовались возможностью освежиться в фонтане.

ADELAIDE ZOO
7/11

Животным в зоопарке Аделаиды предлагают замороженные угощения, чтобы защитить их от перегрева.

ADELAIDE ZOO
8/11

Другие животные — например, эта панда, — вынуждены принимать регулярные ванны.

GETTY IMAGES
9/11

Ну а если возможности принять ванну нет, приходится прибегать к более прозаичным средствам.

GETTY IMAGES
10/11

Жители Сиднея также спасаются на пляже, хотя аномальная жара сравнительно не сильно затронула крупнейший австралийский город.

GETTY IMAGES
11/11

В этом январе в Австралии были зафиксированы по меньшей мере пять из десяти самых жарких дней в истории метеонаблюдений.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Рост кредитования россиян в 2018 году стал рекордным. Число банкротств т...
"Все могут заработать": что рассказала Масляева на суде над Серебренниковым
Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт
Чемпионка Олимпиады избила новогодней елкой директора спортшколы
Спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину в Австралии
Красная линия. Как разворачивается борьба за венесуэльскую нефть
Самое знаменитое яйцо Сети дало новую трещину (фото)
Виталий Кличко насмешил брата своим английским (видео)
Правительство не поддержало платную регистрацию смартфонов
Спорт
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, показавший 21-й результат
Hi-Tech
iPhone X подешевел почти на треть Этот айфон можно рассмотреть как альтернативу спорному iPhone XR.
Авто
Подержанные автомобили резко постарели Негативная сторона этой тенденции — рост дорожно-транспортных происшествий из-за неисправности старых автомобилей
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Эксперты дали прогноз о подорожании квартир
Дача стала жилым домом
Дети
Игорь Петренко показал фото жены из роддома Актер не смог присутствовать на родах, но поддержал супругу сразу после появления на свет дочки
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь