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16:41 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится уникальный Город Скатов (фото)

Морских хищников можно покормить с руки и даже пообнимать.

Обычно скаты-хвостоколы не очень дружелюбны и не любят чужаков в своих охотничьих угодьях, а потому встреча с ними в открытом море не сулит человеку ничего хорошего. Но есть на земле одно место, где не только можно поплавать с этими морскими хищниками, но даже безбоязненно их потрогать.

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Речь идет о Городе Скатов. Это уникальная лагуна, где обитают дружелюбные и прирученные скаты-хвостоколы.

Город Скатов находится в Карибском море в северной части острова Большой Кайман — там, где заканчивается знаменитый Семимильный пляж.

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Раньше в тихую бухту приплывали рыбаки, чтобы обработать свой улов. Остатки от чистки и сортировки рыбы они выбрасывали за борт. Скаты быстро почуяли легкую добычу и стали приплывать сюда вслед за рыбацкими лодками.

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Когда рыбаки сменились туристами, скаты по привычке продолжили приплывать сюда, чтобы подкрепиться. Местные жители не растерялись и решили использовать это в своих целях. Они продолжили подкармливать скатов, а заодно привлекать туристов, которые хотели полюбоваться морскими обитателями.

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Сейчас в Городе Скатов постоянно живут около 30−50 скатов-хвостоколов. За долгие годы они уже стали практически ручными, а потому туристы спокойно плавают среди них, трогают их руками, кормят и даже целуют.

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