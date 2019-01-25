Где находится уникальный Город Скатов (фото)
Морских хищников можно покормить с руки и даже пообнимать.
Морских хищников можно покормить с руки и даже пообнимать.
Обычно
Речь идет о Городе Скатов. Это уникальная лагуна, где обитают дружелюбные и прирученные
Город Скатов находится в Карибском море в северной части острова Большой Кайман — там, где заканчивается знаменитый Семимильный пляж.
Раньше в тихую бухту приплывали рыбаки, чтобы обработать свой улов. Остатки от чистки и сортировки рыбы они выбрасывали за борт. Скаты быстро почуяли легкую добычу и стали приплывать сюда вслед за рыбацкими лодками.
Когда рыбаки сменились туристами, скаты по привычке продолжили приплывать сюда, чтобы подкрепиться. Местные жители не растерялись и решили использовать это в своих целях. Они продолжили подкармливать скатов, а заодно привлекать туристов, которые хотели полюбоваться морскими обитателями.
Сейчас в Городе Скатов постоянно живут около 30−50
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