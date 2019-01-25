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20:48 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал падение доверия россиян к телевидению

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Доверие россиян к телевидению как источнику информации снизилось с 63% в 2015 году до 36% в 2019 году, а доверие к новостным сайтам, форумам, блогам и соцсетям выросло, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Респондентам было предложено ответить на вопрос, есть ли источники информации, которым они доверяют больше, чем остальным, и если да, то каким именно (дать можно было не более трех ответов).

Если в 2015 году телевидению как источнику информации доверяли 63% опрошенных, то теперь этот показатель снизился до 36%.

Новостным сайтам в интернете сегодня доверяют 20% (в 2015 году — 15%), форумам, блогам и соцсетям доверяют 11% (в 2015 году — 4%). Печатной прессе доверяют 8% россиян, разговорам с родственниками и знакомыми — 7%, радио — 7% (по сравнению с 2015 годом показатели практически не изменились). Ответ «нет источников информации, которым доверяю больше» дали 27%, затруднились ответить 7% респондентов.

Опрос проходил 19—20 января в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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