Американский пенсионер завел себе домашнего аллигатора

65-летний Джоуи Хинни из Пенсильвании с детства любил рептилий, а вот дружбы с котами и собаками так и не завел. А потому в трудный жизненный момент, когда ему понадобился домашний питомец и настоящий друг, пенсионер не задумываясь принес домой аллигатора.

Случилось это в 2015 году, когда друг Хинни спас маленького аллигатора во Флориде. Тогда животному было всего 14 месяцев, и он был около 45 сантиметров в длину.

Хинни сразу же полюбил малыша и дал ему имя Уолли. По словам американца, поначалу аллигатор был крайне застенчивым и всего боялся. В такие моменты мужчина брал его на руки и гладил. Постепенно Уолли привык к домашней жизни и людям и стал вести себя почти как пес. Он питается куриными крылышками, плавает в собственном надувном бассейне, любит кататься на машине и спать на коленях у своего хозяина.

Несмотря на то, что сейчас Уолли уже 152 сантиметра в длину, его привычки остаются прежними: он любит прятаться в нижних ящиках на кухне и смотреть передачи про рептилий по телевизору.

Пенсионер рассказывает, что Уолли помогал ему бороться с депрессией после внезапной смерти нескольких друзей. Оказалось, что аллигаторы тоже могут быть животными-компаньонами и отлично помогать с реабилитацией.

Хинни понимает, что Уолли — хищник, но уверен, что аллигатор никогда не причинит вреда ни ему, ни его близким. Кстати, все пятеро детей и 18 внуков американца очень любят Уолли и проводят с ним много времени. Хинни также часто берет аллигатора с собой на встречи с друзьями.