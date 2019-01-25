Кличко-старший потешил брата своим английским

На прошлогоднем Всемирном экономическом форуме киевский мэр коснулся темы своего косноязычия. «Мне могут говорить, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов», — сказал тогда Кличко.

Занимающий с 2014 года должность мэра Киева Виталий Кличко известен своими высказываниями, которые неоднократно становились предметом обсуждения. В частности, ему принадлежат следующие фразы: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», «Знаете, не в километрах расстояние измеряется», «Если человек одел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя» и «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему».