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17:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Кличко-старший потешил брата своим английским

Украинское издание «Буквы» опубликовало в своем Instagram видеозапись части выступления мэра Киева Виталия Кличко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, где тот, рассуждая о диджитализации украинской столицы, пытается выговорить слово digitalization.

Сам материал редакция снабдила подписью «классика жанра».

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Попытка киевского градоначальника произнести digitalization рассмешила его младшего брата, бывшего чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Журналист «Би-би-си» Эндрю Нил, также принимавший участие в дискуссии, сохранил невозмутимость. «Тяжело сказать, тяжело сделать», — сказал он после того, как Кличко-старший справился со словом словом.

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На прошлогоднем Всемирном экономическом форуме киевский мэр коснулся темы своего косноязычия. «Мне могут говорить, что я не Цицерон, не очень красиво говорю. Но мне все равно на оценки того, как я говорю. Главное — как оценивают то, что я делаю. Важен результат дел, а не слов», — сказал тогда Кличко.

Занимающий с 2014 года должность мэра Киева Виталий Кличко известен своими высказываниями, которые неоднократно становились предметом обсуждения. В частности, ему принадлежат следующие фразы: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», «Знаете, не в километрах расстояние измеряется», «Если человек одел форму СС, то есть он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя» и «У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и которых назначить невозможно. Не знаю почему».

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