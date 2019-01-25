Новое исследование говорит: текила помогает похудеть (да здравствует наука!)

Источник: СС0/378322

В то время как широко известно, что от выпивки вы можете набрать вес, новое исследование выявило обратную связь: между текилой и потерей веса. Это огромная новость для любителей напитка — да и для всех, кто планирует когда-либо ее выпить.

По данным Американского химического общества, которое исследовало влияние текилы на уровень глюкозы в крови в прошлом году, сахар, содержащийся в растении, который и делает текилу, могут помочь снизить уровень сахара в крови.

Сахар, который естественным образом содержится в растении агавы, называется агавином — его не следует путать с сиропом агавы — и он не усваивается, поэтому и не повышает уровень сахара в крови.

В ходе исследования ученые обнаружили, что мыши, которым давали стандартную диету, а затем воду с добавлением агавинов, в конечном итоге ели в целом меньше и имели более низкий уровень сахара в крови, чем другие, которые агавины не употребляли.

Более того, мыши, потребляющие агавины, также вырабатывают гормон GLP-1, который дольше сохраняет желудок и вырабатывает инсулин, что заставляет исследователей полагать, что агавины могут быть полезны для людей с диабетом 2 типа или для борьбы с проблемами потери веса.