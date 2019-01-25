Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Красноярске кошку нашли с запиской «Заберите меня. Замерзну»
2009 vs 2019: что случилось с ледником в Гренландии (фото)
Что на самом деле поможет защитить ребенка зимой от простуды
Автор «50 оттенков серого» опубликует новый роман
Глушаков может оставить жену без жилья
Крупный пожар произошел в Москве Пожар был настолько сильный, что обрушились крыша и стена помещения
Япония отвергла план Путина по Курилам на $30 млрд
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре»
26-летний внук Миронова представил фильм «Спасти Ленинград»
“Поздно”: Виторган впервые прокомментировал разрыв с Собчак - СМИ
“Я предупреждал”: сын Высоцкого удалился с ток-шоу
Скончался Валерий Никонов
Путин выразил соболезнования Турции
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
В США испытали российский «Тор»
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Фоторепортажи
10При взрыве в Париже погибли двое пожарных
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
19:13 (мск), источник: Mail.ru Новости

38-летняя американка с витилиго начала карьеру модели

А еще она поет, пишет книги и ведет свой блог.

38-летняя жительница Луизианы Иомико Джонсон не мечтала о модельной карьере. Но все изменилось, когда ей исполнилось 25 лет. Тогда ее кожа начала покрываться белыми пятнами, и Иомико узнала, что у нее витилиго. За пару лет внешность женщины изменилась кардинально, а ее жизнь превратилась в ад.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Джонсон, люди на улице останавливались и показывали на ее пальцем, а в соцсетях появились многочисленные тролли, которые называли ее «коровой» и «далматинцем».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

К тому времени у женщины было уже четверо детей, и именно они стали ее главной мотивацией не опускать руки. Иомико решила бороться и сделать необычную внешность своим преимуществом. Она пошла в модели.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас у американки уже есть трое внуков. Как говорит Джонсон, именно они, а также две старшие дочери (21-летняя Шианна и 19-летняя Амайя), которые также пошли по ее стопам в модельный бизнес, вдохновляют ее на новые свершения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Джонсон не только успешно работает моделью, но также поет в ресторане, пишет книги о жизни с витилиго, ведет популярный интернет-блог и является представителем благотворительной организации, которая помогает людям с проблемами кожи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт
Чемпионка Олимпиады избила новогодней елкой директора спортшколы
Спрятавшийся в унитазе питон укусил женщину в Австралии
Красная линия. Как разворачивается борьба за венесуэльскую нефть
Самое знаменитое яйцо Сети дало новую трещину (фото)
Виталий Кличко насмешил брата своим английским (видео)
Правительство не поддержало платную регистрацию смартфонов
Спорт
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Антхольце Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, показавший 21-й результат
Hi-Tech
iPhone X подешевел почти на треть Этот айфон можно рассмотреть как альтернативу спорному iPhone XR.
Авто
Подержанные автомобили резко постарели Негативная сторона этой тенденции — рост дорожно-транспортных происшествий из-за неисправности старых автомобилей
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
Игорь Петренко показал фото жены из роддома Актер не смог присутствовать на родах, но поддержал супругу сразу после появления на свет дочки
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь