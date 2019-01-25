38-летняя американка с витилиго начала карьеру модели
А еще она поет, пишет книги и ведет свой блог.
А еще она поет, пишет книги и ведет свой блог.
38-летняя жительница Луизианы Иомико Джонсон не мечтала о модельной карьере. Но все изменилось, когда ей исполнилось 25 лет. Тогда ее кожа начала покрываться белыми пятнами, и Иомико узнала, что у нее витилиго. За пару лет внешность женщины изменилась кардинально, а ее жизнь превратилась в ад.
По словам Джонсон, люди на улице останавливались и показывали на ее пальцем, а в соцсетях появились многочисленные тролли, которые называли ее «коровой» и «далматинцем».
К тому времени у женщины было уже четверо детей, и именно они стали ее главной мотивацией не опускать руки. Иомико решила бороться и сделать необычную внешность своим преимуществом. Она пошла в модели.
Сейчас у американки уже есть трое внуков. Как говорит Джонсон, именно они, а также две старшие дочери (21-летняя Шианна и 19-летняя Амайя), которые также пошли по ее стопам в модельный бизнес, вдохновляют ее на новые свершения.
Джонсон не только успешно работает моделью, но также поет в ресторане, пишет книги о жизни с витилиго, ведет популярный
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