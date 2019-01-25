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19:45 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» отменил 26—27 января более 130 рейсов из-за непогоды

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/ — Речь идет об авиарейсах 26—27 января.

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Источник: РИА "Новости"

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет в выходные более 130 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий. Как говорится в сообщении авиакомпании, 26 января будет отменено 68 рейсов и 27 января еще 63 авиарейса.

Рейсы отменяются в том числе из Москвы в Лондон, Стамбул, Бухарест, Рим, Милан, Хельсинки, Таллин и обратно, а также в ряд других европейских и российских городов.

Кроме того, время еще 171 рейса будет изменено на более позднее, в частности, будет отложено 75 рейсов 26 января и 96 рейсов 27 января.

В авиакомпании подчеркнули, что оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования, а прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота».

Ранее сообщалось, что самый продолжительный с начала этой зимы снегопад, который продлится около трех дней, придет в Москву в субботу, 26 января.

С 26 по 28 января выпадет не менее 20 мм осадков, отмечают метеорологи. По данным Гидрометцентра, температура с минус 12−14 градусов 25 января повысится до минус 3−5 градусов 27 января.

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