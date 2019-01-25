«Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Источник: NASA

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» в пятницу был отстыкован от Международной космической станции (МКС), сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили ТАСС в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации «Роскосмос»).

«Несгоревшие в атмосфере обломки корабля “Прогресс МС-09” приводнились в несудоходном районе Тихого океана», — сказали в Институте.

Корабль был отстыкован от станции в 15:55 мск. «Прогресс МС-09» находился в составе МКС с 10 июля. В этот день был осуществлен его запуск с космодрома Байконур. Корабль впервые прилетел на МКС по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли), он был в полете всего 3 часа 40 минут.

Ранее «Прогрессы» отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Дата запуска следующего грузового корабля, «Прогресса МС-11», пока не определена, поскольку Роскосмос еще не утвердил график полетов грузовых и пилотируемых кораблей на МКС на этот год.