Отталкивание Скабеевой назвали долгом любого украинца
Украинский журналист Сергей Сидоренко, толкнувший ведущую
Украинский журналист Сергей Сидоренко, толкнувший ведущую
Сидоренко обратил внимание коллег, что Скабеева подталкивала
«Без сомнения [я нарушил журналистские правила]. Готов понести пропорциональное наказания. Официальную жалобу на меня, говорят, уже подали», — объяснил он.
«Существу с российского телевидения я вреда не нанес. Даже сделал то, чего она хотела. Ну и коллегам помог возобновить работу. Одни плюсы», — рассказал Сидоренко, подчеркнув, что ведущая
Ранее 25 января Скабеева сообщила, что представитель украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза оскорбил и толкнул ее. После этого во время интервью Геращенко ее также толкнул один из журналистов.