Отталкивание Скабеевой назвали долгом любого украинца

Сидоренко обратил внимание коллег, что Скабеева подталкивала вице-спикера Верховной Рады Украины Ирину Геращенко во время интервью, а также «влезла в прямой эфир». «То, что Скабеева нас при этом провоцировала, сомнению не подлежит», — подчеркнул журналист.

По словам редактора «Европейской правды», он поступил так, как на его месте поступил бы любой другой, но своим поступком он не гордится.

«Без сомнения [я нарушил журналистские правила]. Готов понести пропорциональное наказания. Официальную жалобу на меня, говорят, уже подали», — объяснил он.

Журналист заявил, что не будет приносить извинения Скабеевой.

«Существу с российского телевидения я вреда не нанес. Даже сделал то, чего она хотела. Ну и коллегам помог возобновить работу. Одни плюсы», — рассказал Сидоренко, подчеркнув, что ведущая ток-шоу «60 минут» не может называться журналисткой.