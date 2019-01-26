Немецкие СМИ раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда

Источник: РИА Новости

Журналистка напоминает, что в это воскресенье в Санкт-Петербурге состоится парад, посвященный 75-й годовщине снятия блокады с города.

«В очередной раз те, кто находятся у власти в Москве, отправляют солдат вместо того, чтобы проявить сочувствие, и делают акцент на национальной гордости, а не на памяти», — утверждает Бигальке, отмечая при этом, что блокада Ленинграда остается «болезненным» моментом в истории России.

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Бигальке признает, что длившаяся почти 900 дней блокада была геноцидом, в результате которого, как пишет она, «погибло более миллиона человек». Однако, по ее мнению, после окончания войны ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы назвать случившееся именно так, а российские власти до сих пор «представляют осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам».

«То, что люди едва держались на ногах от голода, ели клей и кошек, а некоторые были наказаны за каннибализм, стало по большей части известно только в 90-е годы», — утверждает журналистка.

В Германии понятие «геноцид» было «вытеснено», а в России его «подвергли цензуре», продолжает она. «В противном случае властям города, вероятно, пришлось бы гораздо раньше задаться вопросом, почему тогда они так мало сделали для жителей. И российские историки, возможно, уже гораздо раньше спорили бы о том, можно ли было предотвратить катастрофу. Готов ли был Сталин пожертвовать этими человеческими жизнями почти так же легкомысленно, как и его противники. Вопрос, который редко задается, потому что в России до сих пор есть люди, которые почитают Сталина», — пишет автор.

При этом в Германии, по ее словам, долгое время вообще не вспоминали о блокаде Ленинграда, «одном из самых чудовищных преступлений Вермахта».

«Жертвы блокады — как хотели бы на это смотреть — отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет случившееся, и это опасно», — заключает Бигальке.