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03:34 (мск), источник: Известия

Жена Джорджа Клуни забрала детей и ушла от него

Амаль Клуни забрала детей и съехала от своего знаменитого мужа, актера Джорджа Клуни, пишет Radar Online.

Источник: AFP 2019

По данным издания, между супругами произошла очень серьезная ссора, которая грозит скорым разводом. При этом друзья семейства уверяют, что Клуни делает все, чтобы вернуть жену.

В настоящее время актер живет в своем доме в Великобритании, а Амаль с детьми переехала в поместье в Италии.

Джордж Клуни долгое время считался самым убежденным холостяком, однако в 2014 году он неожиданно для всех женился на юристе Амаль Аламуддин.

Вскоре в семье родились близнецы Элла и Александр. При этом 57-летний Клуни и 40-летняя Амаль отметили, что больше не планируют становиться родителями.

В случае развода супругам придется делить состояние размером в $520 млн.

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