Жена Джорджа Клуни забрала детей и ушла от него
Амаль Клуни забрала детей и съехала от своего знаменитого мужа, актера Джорджа Клуни, пишет Radar Online.
Амаль Клуни забрала детей и съехала от своего знаменитого мужа, актера Джорджа Клуни, пишет Radar Online.
По данным издания, между супругами произошла очень серьезная ссора, которая грозит скорым разводом. При этом друзья семейства уверяют, что Клуни делает все, чтобы вернуть жену.
В настоящее время актер живет в своем доме в Великобритании, а Амаль с детьми переехала в поместье в Италии.
Джордж Клуни долгое время считался самым убежденным холостяком, однако в 2014 году он неожиданно для всех женился на юристе Амаль Аламуддин.
Вскоре в семье родились близнецы Элла и Александр. При этом 57-летний Клуни и 40-летняя Амаль отметили, что больше не планируют становиться родителями.
В случае развода супругам придется делить состояние размером в $520 млн.