Названые самые невыгодные профессии для женщин

Отмечается, что первой в этом списке стала сфера здравоохранения. Женщинам-медикам платят на 25% меньше, чем мужчинам. Также эксперты обратили внимание на разрыв в оплате в 22% в строительстве и 21% в недвижимости. Помимо этого, можно увидеть разницу в области экономики (21%), в сфере информационных технологий (19%) и в образовании (14%).