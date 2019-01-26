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11:11 (мск), источник: Известия

Названые самые невыгодные профессии для женщин

Специалисты Австралийского бюро статистики (ABS) выяснили, в каких профессиональных сферах мужчины получают заработную плату выше, чем женщины. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: AP 2019

Отмечается, что первой в этом списке стала сфера здравоохранения. Женщинам-медикам платят на 25% меньше, чем мужчинам. Также эксперты обратили внимание на разрыв в оплате в 22% в строительстве и 21% в недвижимости. Помимо этого, можно увидеть разницу в области экономики (21%), в сфере информационных технологий (19%) и в образовании (14%).

Наименьшая разница в оплате труда женщин и мужчин наблюдается в сфере гостиничного бизнеса, производства, а также на государственной службе.

23 января сообщалось, что сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» назвал десять самых необычных вакансий, которые работодатели предлагают соискателям в России. На первом месте оказалась позиция грумера, он же парикмахер и стилист для собак.

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