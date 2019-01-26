Названые самые невыгодные профессии для женщин
Специалисты Австралийского бюро статистики (ABS) выяснили, в каких профессиональных сферах мужчины получают заработную плату выше, чем женщины. Об этом сообщает Daily Mail.
Специалисты Австралийского бюро статистики (ABS) выяснили, в каких профессиональных сферах мужчины получают заработную плату выше, чем женщины. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что первой в этом списке стала сфера здравоохранения.
23 января сообщалось, что сервис поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» назвал десять самых необычных вакансий, которые работодатели предлагают соискателям в России. На первом месте оказалась позиция грумера, он же парикмахер и стилист для собак.
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