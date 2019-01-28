У нас есть шесть частей тела, которые мы больше не используем. Зачем они были нужны?

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Некоторые отличительные признаки организмов сохраняются на протяжении многих поколений даже после того, как соответствующий орган перестал выполнять отведенную ему функцию. Эти эволюционные остатки, или рудиментарные особенности, есть и у людей.

«Ваше тело — это, по сути, музей естествознания!» — написала в «Твиттере» эволюционный антрополог Дорса Амир.

Так почему же эти свойства или органы не пропадают, несмотря на то, что они, судя по всему, утратили свою функцию? Потому что эволюция — это постепенный процесс.

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Иногда на них не оказывает достаточного давления естественный отбор, поэтому они переходят из поколения в поколение. В некоторых случаях рудиментарные органы развивают новые функции. Этот процесс называется экзаптацией.

Откуда мы вообще знаем, для чего эти органы или части тела изначально предназначались?

Мы можем только предполагать, какова основная функция этих органов. Мы можем выяснить, например, важны ли они для выживания, или посмотреть, есть ли они у ближайших к нам приматов и млекопитающих, и если да, то как они функционируют. Дорса Амир

Вот шесть этих рудиментов.

1. Palmaris longus — мускул на запястье

С помощью этих мышц люди передвигались по деревьям | Источник: GETTY IMAGES

Проведем небольшой эксперимент: положите руку ладонью вверх на плоскую поверхность и соедините большой палец с мизинцем.

Видите бугорок, который появился у вас на запястье? Это Palmaris longus — длинная ладонная мышца.

Не волнуйтесь, если не увидите ее. Примерно у 18% людей ее вовсе нет, и это абсолютно ни на что не влияет. Прекрасный пример эволюционного рудимента.

Эта мышца присутствует у живущих в лесу или на деревьях приматов, таких как орангутанги, но есть не у всех приматов, обитающих на других территориях.

«Это свидетельствует о том, что эта мышца нужна, чтобы лазить по деревьям», — говорит Дорса. В наши дни практическое применение этой мышце нашли хирурги.

«Она используют ее в качестве материала при пластических операциях, поскольку сама по себе она не выполняет никакой функции, необходимой для движения рук», — говорит Дорса.

2. Бугорок Дарвина можно найти на верхней части уха

Некоторые млекопитающие используют эти мышцы, чтобы определять местонахождение добычи и хищников | Источник: GETTY IMAGES

«Если вы можете шевелить ушами, вы демонстрируете эволюцию», — пишет Джерри Койн в своей книге «Почему эволюция — это правда».

Речь здесь идет о трех мышцах под кожей головы, которые прикреплены к ушам. Маленькая шишечка на верхней части уха — одна из этих мышц.

У большинства людей они уже не работают, но некоторые до сих пор могут использовать их, чтобы шевелить ушами.

Этот элемент был впервые в общих чертах описан Чарльзом Дарвином и поэтому называется бугорком Дарвина.

«Хотя по-прежнему идут споры о том, является ли сам бугорок рудиментарным, утверждается, что мышцы вокруг уха могут демонстрировать рудиментарность», — говорит Дорса.

Эти мышцы по-прежнему используются многими животными, например, кошками и лошадьми, чтобы двигать ушами, как отмечает Койн. Это помогает им обнаруживать хищников, определять местонахождение своих детенышей и устанавливать, откуда идут различные звуки.

3. Копчик

Копчик был нужен нашим предкам для мобильности и баланса | Источник: GETTY IMAGES

Как отмечает Дорса Амир, копчик — наиболее очевидный эволюционный пережиток.

«Это напоминание об утерянных нами хвостах, которые были нужны для баланса и передвижения по деревьям», — говорит Дорса.

Он является хорошим примером процесса экзаптации, упомянутого ранее, поскольку теперь служит местом крепежа для мышц. Другие подобные причуды не совсем выжили в эволюционном процессе.

Определенные черты, такие как перепончатая ткань между пальцами, обнаруживаются на ранних этапах утробного развития, но затем исчезают. Эта ткань обычно уничтожается лейкоцитами.

4. Plica semilunaris — третье веко

Третье веко - это свернутая ткань во внутреннем углу глаза | Источник: GETTY IMAGES

Видите маленькую розовую подушечку во внутреннем углу глаза?

Это отголосок нашего эволюционного прошлого — наша перепончатая мембрана, или третье веко.

«Третье веко моргало бы горизонтально, — говорит Дорса. — У нас оно не функционирует». Но его все еще можно увидеть в действии в животном мире, например, у птиц и кошек.

5. The piloerection — «мурашки»

Животные, такие как кошки, используют этот рефлекс, чтобы казаться крупнее | Источник: GETTY IMAGES

Вы видели, как у кошек шерсть встает дыбом, когда они напуганы?

Это очень похоже на то, как у нас появляются мурашки на коже, когда нам холодно или страшно.

Ученые называют это рефлексом пилоэрекции:

Учитывая, что мы провели большую часть нашего времени на этой планете в виде покрытых шерстью млекопитающих, рефлекс пилоэрекции — это древний способ либо выглядеть крупнее, чем вы есть на самом деле, либо предотвращать потерю тепла, когда вам холодно.

«Поскольку мы постепенно начали терять волосы на теле, этот рефлекс становился все менее и менее полезным, и теперь он уже не выполняет свою первоначальную функцию».

6. Palmar grasp reflex — хватательный рефлекс

Хватательный рефлекс нужен детенышам приматов для транспортировки | Источник: GETTY IMAGES

Хватательный рефлекс наблюдается, когда дети крепко сжимают палец взрослого. Этот рефлекс по-прежнему нужен детенышам приматов.

Новость В наследство от предков

Они рождаются готовыми схватиться за мех родителя для транспортировки.

«Предполагается, что наш собственный хватательный рефлекс ладоней изначально был предназначен именно для этой цели», — добавляет Дорса.

«Но наши дети рождаются преждевременно по сравнению с другими приматами и не могут сами держать голову или двигаться».

Интересно, что у разных людей наблюдаются разные рудиментарные особенности.

«Эволюционные пережитки» варьируются и в разных регионах мира, причем вразброс. И измениться это может только со временем.