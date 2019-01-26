Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Валуев отреагировал на инцидент со Скабеевой
Что делать, если автомобиль застрял в снегу (видео)
«Мы не вырастим гейм-дизайнера из 55-летнего гуманитария»
"Драка из-за Собчак": что известно о потасовке с Виторганом
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
Япония отвергла план Путина по Курилам на $30 млрд
Как Касперский оставил спецслужбы США в дураках
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре»
«Зулейха открывает глаза»: первый большой репортаж со съемок
“Поздно”: Виторган впервые прокомментировал разрыв с Собчак - СМИ
“Я предупреждал”: сын Высоцкого удалился с ток-шоу
Скончался Валерий Никонов
Путин выразил соболезнования Турции
Опубликованы 50 странных снимков, от которых захватывает дух
Фото яйца произвело фурор в сети
Как сделать перерасчёт за вывоз мусора, если уезжаешь на лето
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
8Ниагарский водопад замерз из-за морозов
11:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер композитор «Шербурских зонтиков» и «Клео от пяти до семи»

Французский композитор Мишель Легран скончался на 87 году жизни. Об этом в субботу, 26 января, пишет газета Le Monde.

Источник: AFP 2019

Причина смерти пока не называется.

Легран писал музыку к таким лентам, как «Шербурские зонтики», «Девушки из Рошфора», «Афера Томаса Крауна», «Клео от пяти до семи», «Сладкий ноябрь», «Казанова» и «Высокая мода». Всего он создал более 200 песен к кинокартинам и телевизионным фильмам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Композитор 13 раз был номинирован на премию «Оскар» и трижды становился лауреатом. Помимо этого, он пять раз удостаивался «Золотого глобуса». С Леграном сотрудничали такие звезды, как Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра и Эдит Пиаф.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Умер французский композитор Мишель Легран
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
 Не нужно думать о России «после Путина». Мнение
Украина решила силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань
Итоги Давоса-2019: мир закрыт для России
Немцы раскритиковали Россию за героизацию блокады Ленинграда
Толкнувший Скабееву украинский журналист объяснил свой поступок
Пашинян предлагает пересмотреть энерготарифы в ЕАЭС
Жена Джорджа Клуни забрала детей и ушла от него
Названые самые невыгодные профессии для женщин
Спорт
Почему проиграла Алина Загитова Новая чемпионка Европы — Софья Самодурова
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Закажи сейчас, чтобы успело доехать!
Авто
Подержанные автомобили резко постарели Негативная сторона этой тенденции — рост дорожно-транспортных происшествий из-за неисправности старых автомобилей
Кино
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре» Турецкого актера пригласили в программу в качестве эксперта
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
Игорь Петренко показал фото жены из роддома Актер не смог присутствовать на родах, но поддержал супругу сразу после появления на свет дочки
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь