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13:02 (мск), источник: РИА Новости

В ГД после статьи в немецком СМИ о блокаде призвали не лезть в дела России

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы, уроженец Санкт-Петербурга Сергей Боярский призвал немецких журналистов не вмешиваться в суверенные дела России. Так он прокомментировал статью в газете Süddeutsche Zeitung об «опасности» проведения парада в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда,

Источник: РИА Новости

«И их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь, когда речь идёт о наших праздниках», — заявил он в интервью «Говорит Москва».

Депутат добавил, что многие жители города считают уместным проведение в день снятия блокады именно военного парада.

День снятия блокады — это, конечно, торжественно-траурное мероприятие, но многие ассоциируют его с днём ленинградской победы. И всё же это праздник. Для многих тех, кто прошёл через этот ад и по сей день вспоминает о тех дня, когда пришло освобождение, для них это, безусловно, был День Победы.

Ранее журналистка Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке написала, что празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда в России приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии. По ее словам, власти делают акцент не на памяти, а на национальной гордости.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944-го. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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