В ГД после статьи в немецком СМИ о блокаде призвали не лезть в дела России
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы, уроженец
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы, уроженец
«И их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь, когда речь идёт о наших праздниках», — заявил он в интервью «Говорит Москва».
День снятия блокады — это, конечно,
Ранее журналистка Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке написала, что празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда в России приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии. По ее словам, власти делают акцент не на памяти, а на национальной гордости.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — Дорога жизни, по которой доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год — до 27 января 1944-го. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.
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