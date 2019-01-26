СМИ: возле Триумфальной арки разместили броневики
ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. При этом пока о столкновениях «желтых жилетов» с полицией не сообщается.
ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. При этом пока о столкновениях «желтых жилетов» с полицией не сообщается.
Несколько десятков участников 11-й общенациональной манифестации «желтых жилетов» появились на Елисейских полях в Париже. Полиция размещает значительные силы, в том числе броневики, на площади Шарля де Голля.
Как свидетельствуют транслируемые в субботу телеканалом BFM кадры, движение по улице не перекрыто.
Стычек манифестантов с полицией к 10:00 (12:00 мск) не отмечается. Помимо представителей «желтых жилетов» на Елисейских полях много туристов и прохожих, которые фотографируют протестующих.
Ранее на совещании правоохранителей
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