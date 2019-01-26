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14:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: возле Триумфальной арки разместили броневики

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. При этом пока о столкновениях «желтых жилетов» с полицией не сообщается.

Источник: AFP 2019

Несколько десятков участников 11-й общенациональной манифестации «желтых жилетов» появились на Елисейских полях в Париже. Полиция размещает значительные силы, в том числе броневики, на площади Шарля де Голля.

Как свидетельствуют транслируемые в субботу телеканалом BFM кадры, движение по улице не перекрыто.

Стычек манифестантов с полицией к 10:00 (12:00 мск) не отмечается. Помимо представителей «желтых жилетов» на Елисейских полях много туристов и прохожих, которые фотографируют протестующих.

Ранее на совещании правоохранителей статс-секретарь МВД Лоран Нуньес не исключил, что манифестации будут вновь сопровождаться беспорядками. В отличии от предыдущих дней, в этот раз власти не сообщают точное количество мобилизованных сотрудников правоохранительных органов для охраны порядка во Франции и Париже.

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