Собчак рассказала о скандале на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова

Источник: РИА Новости

Ранее телеканал сообщил, что Собчак устроила скандал в гримерке: журналисту не понравился сюжет о драке ее супруга Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, и она покинула студию.

Собчак объяснила, что не планировала обсуждать свою личную жизнь в эфире телеканала.

«Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. <…> Готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера и длинная подводка про драку», — написала она в телеграмм-канале.

Телеведущая подчеркнула, что считает свой уход естественным, а поведение журналистов — возмутительным.

При этом в материале НТВ сообщается, что Собчак пригласили в студию, где она «должна была прокомментировать драку».