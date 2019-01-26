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22:18 (мск), источник: РИА Новости

Собчак рассказала о скандале на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала свой уход из студии НТВ.

Источник: РИА Новости

Ранее телеканал сообщил, что Собчак устроила скандал в гримерке: журналисту не понравился сюжет о драке ее супруга Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, и она покинула студию.

Собчак объяснила, что не планировала обсуждать свою личную жизнь в эфире телеканала.

«Договорились об интервью в прямом эфире про Украину. <…> Готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера и длинная подводка про драку», — написала она в телеграмм-канале.

Телеведущая подчеркнула, что считает свой уход естественным, а поведение журналистов — возмутительным.

При этом в материале НТВ сообщается, что Собчак пригласили в студию, где она «должна была прокомментировать драку».

Как сообщали СМИ, вечером 21 января Богомолов и Виторган подрались рядом с кафе в центре Москвы — якобы из-за Собчак. Позднее режиссер сообщил о двойном переломе носа и травме черепа.

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