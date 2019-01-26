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22:21 (мск), источник: РИА Новости

Волочкова решила отказаться от переезда на Мальдивы

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Российская балерина Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив в Москву, ведь «ничего не сравнится с русской зимой», а на острова всегда можно вернуться, об этом артистка сообщила РИА Новости.

Источник: РИА Новости

Ранее в январе Волочкова сообщила о намерении переехать жить на Мальдивы и оттуда осуществлять перелеты по творческой необходимости. В одном из постов она также сообщила, что ищет на острове школу для своей дочери.

«На Мальдивах я люблю отдыхать на протяжении последних восьми лет, это как добрая традиция. Кто-то встречает Новый год в бане, кто-то улетает в Санкт-Петербург на улицу Строителей, а я на Мальдивы. Здесь мне уже готовы открыть балетную школу, сделать свою баню, но ничего не сравнится с русской зимой. Все-таки Россия — земля притяжения, вот такая метель, морозы, ледок в моей собственной купели. Как я могу все это променять на песок, жару и океан?» — сказала Волочкова.

Она подчеркнула, что на Мальдивы всегда можно вернуться, в 2019 году она прилетела в Россию раньше обычного, поскольку ее отцу потребовалась помощь.

Заслуженная артистка России, Волочкова начала карьеру в Мариинском театре в Петербурге, также работала на сцене Большого театра в Москве. С 2003 года она выступает с сольными проектами.

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