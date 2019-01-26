Госкорпорация объяснила трату миллионов на концерт Пугачевой рекламой вертолетов

Компания заверила, что эти расходы соответствуют федеральному закону «О рекламе», а финансирование проходит за счет чистой прибыли акционерного общества «Вертолеты России». «Это работа, направленная, прежде всего, на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий», — отметили в корпорации.