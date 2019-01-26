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26 января, источник: Lenta.Ru

Госкорпорация объяснила трату миллионов на концерт Пугачевой рекламой вертолетов

В государственной корпорации «Ростех» заявили, что средства на организацию концерта Аллы Пугачевой были выделены в рекламных целях. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Источник: РИА "Новости"

Компания заверила, что эти расходы соответствуют федеральному закону «О рекламе», а финансирование проходит за счет чистой прибыли акционерного общества «Вертолеты России». «Это работа, направленная, прежде всего, на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий», — отметили в корпорации.

Ранее стало известно, что «Ростех» предложил АО «Вертолеты России» оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой. Компания попросила выделить певице 40 миллионов рублей.

Представители артистки подтвердили подлинность письма и отметили, что эта сумма — лишь малая часть стоимости организации выступления.

Пугачева отметит свое 70-летие юбилейным концертом «Алла Пугачева. P. S.», который пройдет в Кремлевском дворце 17 апреля.

АО «Вертолеты России» — российский холдинг, объединяющий большинство вертолетостроительных предприятий страны. Компания входит в структуру госкорпорации «Ростех».

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