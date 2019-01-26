США отказали комику Батрутдинову в выдаче визы
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов сообщил, что не сможет выступить на концертах в США, так как ему не дали визу, причину отказа артист не знает.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов сообщил, что не сможет выступить на концертах в США, так как ему не дали визу, причину отказа артист не знает.
«Пользуясь случаем, хочу извиниться перед зрителями, которые ожидали меня увидеть на концертах в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы», — написал он в Instagram.