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23:14 (мск), источник: РИА Новости

США отказали комику Батрутдинову в выдаче визы

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов сообщил, что не сможет выступить на концертах в США, так как ему не дали визу, причину отказа артист не знает.

Источник: РИА Новости

«Пользуясь случаем, хочу извиниться перед зрителями, которые ожидали меня увидеть на концертах в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что по непонятным причинам мне было отказано в выдаче визы», — написал он в Instagram.

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