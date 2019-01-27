Британский регулятор предупредил звезд соцсетей: за скрытую рекламу им грозит тюрьма

Источник: Reuters

Как минимум 16 звёзд соцсетей, в том числе певицы Элли Голдинг и Рита Ора, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Алекса Чанг, а также влогер Зоэлла (Зои Сагг) согласились отредактировать свои рекламные посты в «Инстаграме» после предупреждения британского регулятора — Управления по конкуренции и рынкам (CMA).

Теперь знаменитости должны будут четко указать, платил ли им рекламодатель за пост или дарил какие-либо подарки. Это следует из предупреждений CMA о том, что посты могут нарушать закон о защите прав потребителей.

Поддержка в Интернете может стимулировать развитие брендов, но также может ввести в заблуждение подписчиков (потенциальных потребителей), считает CMA.

Управление не сообщает, нарушили ли инфлюэнсеры закон, но отмечает, что все вышеуказанные селебрити вызвались изменить своё онлайн-поведение после предупреждений.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BtCFVk4A1FD/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexa (@alexachung)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-24T21:34:06+00:00">24 Янв 2019 в 1:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Более того, если они не будут соблюдать новые правила CMA, то могут быть привлечены к суду и приговорены к большим штрафам или тюремному заключению сроком до двух лет.

Некоторые из тех, заинтересовал британского регулятора:

*поп-звезда Рита Ора

*актриса Мишель Киган

*певица Элли Голдинг

*телеведущая, модель и писательница Алекса Чанг

*дизайнер Рози Хантингтон-Уайтли

*видеоблогер Зои Сагг (Зоэлла)

*фешн-видеоблогер Джим Чепман

Всем им разослали предупредительные сообщения.

Анализ

Крис Фокс, обозреватель BBC News

Обычно, когда знаменитости публикуют рекламу, четко не проговаривая, что им заплатили за это, а пользователи жалуются, в директ к звездам стучится Агентство по рекламным стандартам (ASA).

Но если ASA принимает меры против отдельных рекламных объявлений или компаний, то Управление по конкуренции и рынкам (CMA) может принимать меры против конкретных людей.

Платформы социальных сетей, в том числе «Инстаграм», уже имеют встроенные инструменты, такие как платное партнерство, которые дают понять, что публикация является рекламной.

Профили 16 знаменитостей, названных CMA, попали в поле зрения ведомства, потому что они, вероятно, правила нарушали неоднократно.

Селебрити согласились изменить свои публикации и тем самым избежали судебных исков, которые могли привести к штрафам или даже к двум годам тюремного заключения. Хотя официально решения о том, нарушили ли звёзды правила, не было, и к суду никого не привлекали.

Но CMA говорит, что расследование еще не закончено. Управление отправило предупреждающие письма многим инфлюэнсерам и собирается дальше мониторить социальные сети.

Исполнительный директор CMA Андреа Кошелли сказал Би-би-си:

«Инфлюэнсеры могут оказать огромное влияние на то, что их поклонники решат купить. Люди могут совершенно справедливо почувствовать себя обманутыми, если то, что они считают рекомендацией того, кем они восхищаются, окажется маркетинговой уловкой».

«Вы должны быть в состоянии понять по посту, оплачен ли он, чтобы сразу решить, стоит ли тратить ваши с трудом заработанные деньги на этот продукт», — замечает Кошелли.

Каковы новые правила?

*Инфлюэнсеры должны четко обозначить контент, который был оплачен или за который он получил подарки или ссуды. Хэштеги #ad («реклама») или #sponsored («спонсировано») являются примерами, и теперь должны отображаться на видном месте в начале сообщения, а не скрываться среди других хэштегов.

*Подарки нужно помечать хэштегом #freebie.

*Для инфлюэнсеров уже недостаточно объявлять компании, на которые они работают, в своем профиле. Каждый пост должен маркироваться отдельно, а все платные материалы или коммерческие продукты должны быть отмечены.

*Если инфлюэнсер участвует в различных коммерческих проектах, связанных с отдельной должностью, каждая из них должна быть маркирована.

Впрочем, эксперты отмечают, что реальность далека от рекомендаций.

Адвокат Герайнт Ллойд-Тейлор сказал Би-би-си, что британские законы в вопросе онлайн-рекламы всё ещё слишком сложны.

«CMA представило эти посты так, как будто некоторые знаменитости намеренно пытаются обдурить своих фанатов. Но зачастую им просто трудно следовать противоречивым регламентациям», — сказал директор по правовым вопросам Герайнт Ллойд-Тейлор из адвокатской конторы Lewis Silkin.

«Я думаю, что хэштег #ad будет ставиться по умолчанию, но похоже, что CMA также собирается следить за встроенными инструментами и другими механизмами работы соцсетей», — добавил юрист.

Практика продвижения товаров и услуг — от одежды до автомобилей, от отелей до организации каникул, — широко распространена среди инфлюэнсеров в социальных сетях. Некоторые зарабатывают десятки тысяч евро/фунтов/долларов/рублей за одну публикацию в «Инстаграме».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsoOkgRHuws/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsoOkgRHuws/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsoOkgRHuws/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от RITA ORA (@ritaora)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-14T20:34:32+00:00">14 Янв 2019 в 12:34 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Риск заключается в том, что, как полагают психологи, потребители будут больше доверять продукту, который был рекомендован тем, кем они восхищаются в социальных сетях.

Некоторые знаменитости используют такие хэштеги, как #ad или #sponsored, чтобы указать, что им заплатили за публикацию контента.

CMA будет проводить дальнейший мониторинг социальных сетей.

Что в рунете?

В России и СНГ, как и пока что в большинстве стран мира, никакого специального законодательства, обязывающего маркировать рекламные посты, нет.

Для многих это вопрос доверия. И им важно, чтобы подписчики и аудитория понимали, когда и что именно селебрити им хотят сообщить.

«Это ведь очевидно. И потом, многие блогеры делают в тексте маркировку и сейчас: #реклама #рекламная пауза, и т. д. », — ответил Русской службе Би-би-си секретарь актрисы Саши Спилберг, блогера с более чем 6 млн подписчиков.

Авторы телеграм-каналов регулярно указывают в публикациях, что они рекламируют или рекомендуют спонсорские товары и услуги.

А видеоблогер с более чем 6,5 млн подписчиков Марьяна Ро в интервью проекту «Нежный редактор» утверждает, что прописывает рекламный контент. «Это был ролик для Сбербанка, и тогда я действительно думала, что это всё, я уйду с Ютуба», — объяснила Марьяна в интервью.

Тем не менее не все блогеры, с которыми Русская служба Би-би-си пыталась пообщаться, поняли суть вопроса.

«Тут нет предмета для разговора», — ответил на запрос представитель известного блогера с миллионами подписчиков, попросивший не называть его имя.

С другой стороны, есть инфлюэнсеры, которые не упускают случая запостить рекламу без уведомлений. Такие, как юный киевлянин Ян Гордиенко, известный миллионам подписчиков как YanGo.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrSgLMQgo_z/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrSgLMQgo_z/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BrSgLMQgo_z/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от YanGo (@yan_gordienko)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-12T13:33:40+00:00">12 Дек 2018 в 5:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Его ответ на момент публикации материала получить не удалось.

Так что фанатам зачастую остаётся лишь надеяться на сознательность и добросовестность их любимцев.