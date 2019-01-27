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04:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британский регулятор предупредил звезд соцсетей: за скрытую рекламу им грозит тюрьма

Британских блогеров и поп-звёзд вынудили маркировать рекламу в их постах в соцсетях. Согласно законам, попытка ввести подписчиков в заблуждение может караться штрафами и тюрьмой до двух лет.

Источник: Reuters

Как минимум 16 звёзд соцсетей, в том числе певицы Элли Голдинг и Рита Ора, модели Рози Хантингтон-Уайтли и Алекса Чанг, а также влогер Зоэлла (Зои Сагг) согласились отредактировать свои рекламные посты в «Инстаграме» после предупреждения британского регулятора — Управления по конкуренции и рынкам (CMA).

Теперь знаменитости должны будут четко указать, платил ли им рекламодатель за пост или дарил какие-либо подарки. Это следует из предупреждений CMA о том, что посты могут нарушать закон о защите прав потребителей.

Поддержка в Интернете может стимулировать развитие брендов, но также может ввести в заблуждение подписчиков (потенциальных потребителей), считает CMA.

Управление не сообщает, нарушили ли инфлюэнсеры закон, но отмечает, что все вышеуказанные селебрити вызвались изменить своё онлайн-поведение после предупреждений.

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Более того, если они не будут соблюдать новые правила CMA, то могут быть привлечены к суду и приговорены к большим штрафам или тюремному заключению сроком до двух лет.

Некоторые из тех, заинтересовал британского регулятора:

*поп-звезда Рита Ора

*актриса Мишель Киган

*певица Элли Голдинг

*телеведущая, модель и писательница Алекса Чанг

*дизайнер Рози Хантингтон-Уайтли

*видеоблогер Зои Сагг (Зоэлла)

*фешн-видеоблогер Джим Чепман

Всем им разослали предупредительные сообщения.

Анализ

Крис Фокс, обозреватель BBC News

Обычно, когда знаменитости публикуют рекламу, четко не проговаривая, что им заплатили за это, а пользователи жалуются, в директ к звездам стучится Агентство по рекламным стандартам (ASA).

Но если ASA принимает меры против отдельных рекламных объявлений или компаний, то Управление по конкуренции и рынкам (CMA) может принимать меры против конкретных людей.

Платформы социальных сетей, в том числе «Инстаграм», уже имеют встроенные инструменты, такие как платное партнерство, которые дают понять, что публикация является рекламной.

Профили 16 знаменитостей, названных CMA, попали в поле зрения ведомства, потому что они, вероятно, правила нарушали неоднократно.

Селебрити согласились изменить свои публикации и тем самым избежали судебных исков, которые могли привести к штрафам или даже к двум годам тюремного заключения. Хотя официально решения о том, нарушили ли звёзды правила, не было, и к суду никого не привлекали.

Но CMA говорит, что расследование еще не закончено. Управление отправило предупреждающие письма многим инфлюэнсерам и собирается дальше мониторить социальные сети.

Исполнительный директор CMA Андреа Кошелли сказал Би-би-си:

«Инфлюэнсеры могут оказать огромное влияние на то, что их поклонники решат купить. Люди могут совершенно справедливо почувствовать себя обманутыми, если то, что они считают рекомендацией того, кем они восхищаются, окажется маркетинговой уловкой».

«Вы должны быть в состоянии понять по посту, оплачен ли он, чтобы сразу решить, стоит ли тратить ваши с трудом заработанные деньги на этот продукт», — замечает Кошелли.

Каковы новые правила?

*Инфлюэнсеры должны четко обозначить контент, который был оплачен или за который он получил подарки или ссуды. Хэштеги #ad («реклама») или #sponsored («спонсировано») являются примерами, и теперь должны отображаться на видном месте в начале сообщения, а не скрываться среди других хэштегов.

*Подарки нужно помечать хэштегом #freebie.

*Для инфлюэнсеров уже недостаточно объявлять компании, на которые они работают, в своем профиле. Каждый пост должен маркироваться отдельно, а все платные материалы или коммерческие продукты должны быть отмечены.

*Если инфлюэнсер участвует в различных коммерческих проектах, связанных с отдельной должностью, каждая из них должна быть маркирована.

Впрочем, эксперты отмечают, что реальность далека от рекомендаций.

Адвокат Герайнт Ллойд-Тейлор сказал Би-би-си, что британские законы в вопросе онлайн-рекламы всё ещё слишком сложны.

«CMA представило эти посты так, как будто некоторые знаменитости намеренно пытаются обдурить своих фанатов. Но зачастую им просто трудно следовать противоречивым регламентациям», — сказал директор по правовым вопросам Герайнт Ллойд-Тейлор из адвокатской конторы Lewis Silkin.

«Я думаю, что хэштег #ad будет ставиться по умолчанию, но похоже, что CMA также собирается следить за встроенными инструментами и другими механизмами работы соцсетей», — добавил юрист.

Практика продвижения товаров и услуг — от одежды до автомобилей, от отелей до организации каникул, — широко распространена среди инфлюэнсеров в социальных сетях. Некоторые зарабатывают десятки тысяч евро/фунтов/долларов/рублей за одну публикацию в «Инстаграме».

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Риск заключается в том, что, как полагают психологи, потребители будут больше доверять продукту, который был рекомендован тем, кем они восхищаются в социальных сетях.

Некоторые знаменитости используют такие хэштеги, как #ad или #sponsored, чтобы указать, что им заплатили за публикацию контента.

CMA будет проводить дальнейший мониторинг социальных сетей.

Что в рунете?

В России и СНГ, как и пока что в большинстве стран мира, никакого специального законодательства, обязывающего маркировать рекламные посты, нет.

Для многих это вопрос доверия. И им важно, чтобы подписчики и аудитория понимали, когда и что именно селебрити им хотят сообщить.

«Это ведь очевидно. И потом, многие блогеры делают в тексте маркировку и сейчас: #реклама #рекламная пауза, и т. д.», — ответил Русской службе Би-би-си секретарь актрисы Саши Спилберг, блогера с более чем 6 млн подписчиков.

Авторы телеграм-каналов регулярно указывают в публикациях, что они рекламируют или рекомендуют спонсорские товары и услуги.

А видеоблогер с более чем 6,5 млн подписчиков Марьяна Ро в интервью проекту «Нежный редактор» утверждает, что прописывает рекламный контент. «Это был ролик для Сбербанка, и тогда я действительно думала, что это всё, я уйду с Ютуба», — объяснила Марьяна в интервью.

Тем не менее не все блогеры, с которыми Русская служба Би-би-си пыталась пообщаться, поняли суть вопроса.

«Тут нет предмета для разговора», — ответил на запрос представитель известного блогера с миллионами подписчиков, попросивший не называть его имя.

С другой стороны, есть инфлюэнсеры, которые не упускают случая запостить рекламу без уведомлений. Такие, как юный киевлянин Ян Гордиенко, известный миллионам подписчиков как YanGo.

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Его ответ на момент публикации материала получить не удалось.

Так что фанатам зачастую остаётся лишь надеяться на сознательность и добросовестность их любимцев.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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