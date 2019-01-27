Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления аспирина
Ежедневный прием аспирина способен повысить выживаемость онкобольных в среднем на 78%, заявили ученые из Калифорнийского университета в
Ежедневный прием аспирина способен повысить выживаемость онкобольных в среднем на 78%, заявили ученые из Калифорнийского университета в
Согласно их исследованию, опубликованному в Journal of Experimental Medicine, аспирин положительно влияет на продолжительность жизни больных раком с мутировавшим геном PIK3CA.
Ученые проанализировали данные 266 пациентов с пятилетней выживаемостью при раке в области головы и шеи.
Чтобы выяснить, влияет ли прием нестероидных противовоспалительных препаратов на продолжительность жизни больных раком, ученые ежедневно в течение шести месяцев давали всем участникам эксперимента дозу аспирина.
У 75 добровольцев с мутировавшим геном PIK3CA вероятность пятилетней выживаемости выросла с 25% до 78%.
При этом аспирин никак не изменил состояние больных, у которых PIK3CA был без изменений.
Ранее 27 января сообщалось, что американские ученые нашли несколько видов чая, способных затормозить развитие рака.