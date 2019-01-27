Названа причина снижения продолжительности жизни женщин

Источник: РИА "Новости"

В своем исследовании ученые проанализировали данные 20-летних наблюдений за здоровьем 8 тыс. мужчин и женщин старше 60 лет.

Выяснилось, что физическая активность более 1 часа в день полезна для первых и вредна для вторых.

Так, женщины, которые занимались спортом 30−60 минут в день доживали до 90 лет гораздо чаще, чем те, кто тренировался более часа.

Из общего числа испытуемых до 90 лет дожили 34% женщин и 17% мужчин, пишет РЕН ТВ.

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При этом для мужчин большая физическая активность оказалась гораздо полезней.

Шансы дожить до 90 лет увеличивались у мужчин на 34%, если они занимались более получаса и на 38% при физической активности более 60 минут.

Ученые отметили, что женщинам для достаточно поддерживать физическую форму и вес, не перегружая себя нагрузками, так как это может привести к сокращению длительности жизни.

9 января сообщалось, что, по мнению ученых, частые встречи с друзьями и любимыми родственниками влияют на продолжительность жизни и замедляют процесс старения.