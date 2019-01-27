Российских учителей отправили собирать снег в мешки для листвы

Фотография и запись появились в Twitter-аккаунте «Папа дирекшионера» в пятницу, 25 января. На ней запечатлена группа женщин, работающих во дворе перед зданием.

«Учителя тем временем на субботнике. И за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз, мешками и лопатами снег убирать?», — говорится в подписи к фото.

Одна из комментаторов Наталья Васнецова узнала здание, запечатленное на фото. «Узнаю Саратов. 95-я школа», — отметила она. Ее слова подтвердили еще несколько человек.

Региональный портал Susanin отмечает, что в ночь на 25 января на Саратов обрушился снегопад, вызвавший коллапс: автомобили не могли проехать по дорогам, встали трамваи и даже электрички. Были отменены несколько авиарейсов, остановлено движение поездов дальнего следования. Занятия в нескольких школах остановили. При этом уборкой снега никто, со слов жителей города, не занимался. Поэтому руководство многих предприятий вывело своих работников на уборку снега на прилегающей территории.