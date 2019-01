Зачем политики строят из себя клоунов и как правильно смеяться

Смех в политике

Например, экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон впервые сыграл роль беззаботного шутника в сатирической телепрограмме Have I Got News For You и поддерживал такой имидж еще лет двадцать. Это давало ему возможность отвечать на критику и неприятные вопросы шутками и нарочитым фанфаронством — смех обезоруживал оппонента.