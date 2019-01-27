Неловкое похищение невесты на Кавказе сняли на видео

Источник: РИА "Новости"

На кадрах видно, как молодой человек набрасывает на девушку бурку, хватает ее и пытается донести до машины, но падает прямо на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед распахнутой дверью машины.

За кадром слышен разочарованный голос свидетелей похищения, один из которых просит это не снимать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dBcLSiitgsc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Комментаторы на YouTube выясмеяли незадачливого похитителя. «Бедные девушки. Когда уже этот цирк закончится, покалечили человека», — искренне сочувствовали одни. «Это надо очень сильно хотеть замуж, чтобы после такого остаться. Два раза уронили и даже не поинтересовались, в каком она состоянии, тащили дальше. Парни, не позорьтесь, вы не умеете красиво воровать, а еще снимаете», — издевательски замечали другие.