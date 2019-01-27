Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
NYT: венесуэльская армия и РФ вынудили Гуаидо перейти в оборону
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
«Убирать морщины»: младший сын Барановской принес домой улиток
Сайрус, Хемсворт и другие звезды стали гостями гала-вечера
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
В Израиле проводят массовые депортации украинцев
Российский чемпион мира назвал Крым украинским
Звезда сериала «Султан моего сердца» снялся в «Модном приговоре»
«Зулейха открывает глаза»: первый большой репортаж со съемок
Скончался большой московский чиновник (причина уже названа)
"Поздно”: Виторган впервые об отношениях с Собчак
Скончался Валерий Никонов
Путин выразил соболезнования Турции
Подержанные автомобили резко постарели
5 самых дешевых машин с автоматом
Как выглядят бескрайние и нищие просторы России: галерея
Как защитить технику от скачков напряжения?
Фоторепортажи
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
16От Путятина до Путина
21:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Неловкое похищение невесты на Кавказе сняли на видео

Во Владикавказе мужчина во время традиционного похищения невесты дважды упал вместе с ней. На видеозапись его неудачи, опубликованную в социальных сетях, обратил внимание телеканал НТВ в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

На кадрах видно, как молодой человек набрасывает на девушку бурку, хватает ее и пытается донести до машины, но падает прямо на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед распахнутой дверью машины.

За кадром слышен разочарованный голос свидетелей похищения, один из которых просит это не снимать.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Стерпится — слюбится». Как эволюционировал институт брака в России

Комментаторы на YouTube выясмеяли незадачливого похитителя. «Бедные девушки. Когда уже этот цирк закончится, покалечили человека», — искренне сочувствовали одни. «Это надо очень сильно хотеть замуж, чтобы после такого остаться. Два раза уронили и даже не поинтересовались, в каком она состоянии, тащили дальше. Парни, не позорьтесь, вы не умеете красиво воровать, а еще снимаете», — издевательски замечали другие.

Традиция похищать невесту возродилась на Северном Кавказе в начале 90-ых годов прошлого века. С ней идет серьезная борьба: при любом поступившем в полицию заявлении возбуждаются уголовные дела. Так, 14 декабря 2018 года в Ингушетии по заявлению брата похищенной девушки был задержан 23-летний молодой человек. В сентябре 2016 года в Пятигорске задержали 25-летнего мужчину, похитившего 16-летнюю девушку. Во всех случаях уголовное дело возбуждалось по статье «похищение человека», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

 Не нужно думать о России «после Путина». Мнение
Украина решила силой «вернуть» себе Кавказ и Кубань
В Кремле назвали препятствие в переговорах по Курилам
Из Третьяковки на глазах посетителей украли картину
СМИ: в Гааге произошел взрыв
Американец отправил Емельяненко в нокаут в первом раунде
Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления аспирина
Российских учителей отправили собирать снег в мешки для листвы
Спорт
Емельяненко впервые прокомментировал поражение от Райана Бейдера В ночь на воскресенье 42-летний российский боец проиграл в финале Гран-при Bellator нокаутом в первом раунде
Hi-Tech
Морская пехота Британии учится летать Железный Человек в армии королевы.
Авто
Аварии в Подмосковье: Симферопольское шоссе было перекрыто В Москве на Симферопольском шоссе произошло сразу несколько аварий – их причиной стал обильный снегопад и скользкая дорога
Кино
20 фильмов, в которых актеры изменились до неузнаваемости Чтобы сыграть убийц, президентов и мамочек в декрете, несчастные актеры истязают себя голодом, изнуряют тела тренировками, или, наоборот, килограммами поглощают мучное в ночи. Ради чего все эти жертвы — смотрите в нашей подборке
Недвижимость
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Ипотека пробила психологическую отметку
Дача стала жилым домом
Как защитить технику от скачков напряжения?
Дети
Елизавета Боярская вышла на работу через 1,5 месяца после родов Об этом сообщила сама актриса (фото)
Леди
6 абсурдных модных находок за 36 256 262 рубля Встречай 6 самых странных и до слез дорогих вещей, которые создали дизайнеры
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
На чем можно сэкономить при ремонте кухни: 9 практичных советов
Где в малогабаритке найти место для рабочего стола?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь