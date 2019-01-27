Черепашье мясо, грибы или пицца — чем запасаться на случай конца света?
Семья дрейфовала на шлюпке в Тихом океане. Все выжили благодаря черепашьему мясу.
Семья дрейфовала на шлюпке в Тихом океане. Все выжили благодаря черепашьему мясу.
Дугласу Робертсону было 18 лет, когда его отец, ранее служивший в торговом флоте, решил продать свою ферму, купить 13-метровую шхуну и отправиться всей семьей в кругосветное плавание.
«Каждый день был приключением. Это была настоящая идиллия», — говорит Дуглас об этом путешествии в 1971 году. Все шло очень хорошо до того момента, пока неподалеку от Галапагосских островов на шхуну не напала стая косаток.
Шхуна пошла ко дну, и семья из шести человек оказалась в трехметровой шлюпке посреди Тихого океана, вдалеке от морских торговых путей.
Запас продовольствия был небольшим, и им пришлось полагаться на то, что удавалось поймать в море.
«Обед или ужин состоял из куска черепашьего мяса, сопровождавшегося кружкой черепашьей крови. Кровь пить не так легко, так как она застывает, поэтому ее надо глотать очень быстро. Мы сливали кровь в одну кружку и передавали ее друг другу», — говорит Дуглас.
За время дрейфа в океане семья Робертсонов стала придумывать новые рецепты.
«Мы делали суп из черепашьих яиц и грызли кости целыми днями, чтобы добраться до костного мозга», — рассказывает он.
Семья ловила черепах и рыбу, из которой они делали нечто вроде суши. Все это длилось более шести недель. На 38-й день дрейфа их обнаружило проходившее мимо японское судно.
Диета конца света
Эта история наглядно демонстрирует, что черепашье мясо — неплохая пища, говорит диетолог Джо Траверс.
«В черепашьем мясе много протеина, очень мало жира и почти нет углеводов», — говорит она.
В нем также присутствуют питательные микроэлементы, например, селен, витамин В12, железо, калий, витамин В1, рибофлавин и цинк.
Однако в черепашьем мясе нет омега-3-ненасыщенных жирных кислот, витаминов А и С, а также пищевой клетчатки.
Еще не так давно черепашье мясо считалось деликатесом. Американский президент Уильям Тафт был знаменит своим личным поваром, умевшим хорошо приготовить черепаший суп.
Но на сегодняшний день люди, готовящиеся к концу света (а таких немало), закупают для своих бункеров в основном курятину, рис, овсянку и суп в консервных банках, говорит Шарон Кулман из магазина The Bunker в городе Леандер в штате Техас.
Я решил спросить разных диетологов, какую именно пищу они предложили бы для подобных экстремальных случаев.
Да, конечно, любой специалист скажет, что человеку необходима сбалансированная диета.
Диетолог Лора Уайнесс из Эдинбурга отдает предпочтение грибам.
«Это один из немногих источников селена и витамина D, которые, как известно, помогают усвоению кальция скелетом и зубами человека, — говорит она. — Последние исследования также указывают на то, что витамин D поддерживает иммунную систему и помогает избегать депрессии».
«Существует гриб под названием трутовик
И сколько времени можно прожить на одних лишь грибах?
«Скорее всего, около месяца. В основном потому, что станет очень скучно есть одно и то же день за днем, в результате чего пропадет аппетит, и человек умрет с голоду», — говорит она.
Тушенка
Вдохновившись историями времен Второй мировой войны, диетолог Лиам Браун из Нантвича предпочитает тушенку.
«Я бы не стал рекомендовать есть тушенку каждый день, но мясо в консервах — хороший источник жиров и протеина. Кроме того, это вкусно», — говорит он.
«На одной тушенке можно прожить довольно долго, но
Имбирь и киноа
Некоторые из опрошенных специалистов решили не ограничиваться лишь одним видом пищи. Студенты медицинского факультета Бристольского университета, которые основали диетологический сайт Nutritank, отказались от тушенки и предлагают имбирь и киноа — или как ее еще называют, «рисовая лебеда».
«Необходима питательная и при этом не скучная пища. Так что мы предлагаем на завтрак кашу из киноа с тонко нарезанным свежим имбирем, на обед — поджаренную киноа, посыпанную поджаренным имбирем, а на ужин — тушеную киноа с имбирем. Просто удовольствие», — уверяют они.
Пицца
Диетолог Люси Джонс также не ограничивает свой выбор
«В пицце — витамин С в томатном соусе, в тесте — пищевая клетчатка и витамин В, в сыре — протеин и кальций, сверху овощи и, по возможности, анчоусы, так как они — хороший источник омега-3-ненасыщенных жирных кислот. Я не проживу вечно на такой диете, но как минимум еда мне не надоест», — говорит она.
Картофель
«В картофеле много углеводов, калия, витамина С, фолиевой кислоты, магния, протеинов и незаменимых жирных кислот», — говорит он.
Доктор Майкл Грегер из NutritionFacts.org, сторонник диеты, основанной на овощах и фруктах, также выступает за картофель.
«Если у вас только один источник пищи на несколько месяцев или даже год, то можно обойтись лишь картофелем, хотя это не самая здоровая пища. Вы ослепнете