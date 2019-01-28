Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
О том, какие тусовки закатывают женщины из консервативных стран в довольно либеральном Ливане, в материале «Ленты.ру».
О том, какие тусовки закатывают женщины из консервативных стран в довольно либеральном Ливане, в материале «Ленты.ру».
На Западе сложился жесткий стереотип в отношении ближневосточных женщин: они не курят, не пьют, ходят в парандже, рожают много детей и дни и ночи напролет думают только о том, как порадовать мужа.
Столица разврата
«Многие девчонки из Ирана, Саудовской Аравии, Сирии приезжают в Бейрут — с подругами на девичник. Столицу Ливана не зря прозвали “Монако арабского мира”, “жемчужиной Ближнего Востока”. Здесь можно все», — начал свой рассказ один из соотечественников по имени Мехди, в Ливане он живет уже больше двадцати лет.
По его словам, для того чтобы закатить вечеринку, молодые женщины за бешеные деньги снимают виллу или крутой отель, или
Они могут тусить по барам, пить шампанское, стоимость бутылки которого свыше 500 долларов.
В самом Бейруте нет как таковых клубов мужского стриптиза, но когда устраивают закрытую вечеринку и хотят
Борьба за права меньшинств
В Мекку тусовок и вечеринок Бейрут превратился в середине 1990-х. Многие считают, что по уровню царящей там либеральности он даст фору
В городе есть целые улицы, на которых расположены специальные бары и клубы.
С одной стороны, местным геям и лесбиянкам запрещается ходить по улицам, взявшись за руки. Также существует запрет на «неестественные сексуальные отношения (по мнению ливанцев, речь идет об отношениях между людьми одного пола)», за нарушение которого предусмотрено до одного года тюрьмы. Однако власти смотрят на это сквозь пальцы. Никто не мешает людям веселиться. В мае прошлого года в стране провели первый
Иранки и сирийки особенно любят веселиться в баре B 018, оборудованном на месте прежнего бомбоубежища.
«Я попросила таксиста остановить меня
Не совсем мусульманская страна
В Ливане живут всего четыре миллиона человек. В целом государство можно разделить на две страны — мусульманскую и христианскую. Среди последователей Пророка встречаются консервативные люди, но они в меньшинстве.
По его словам, те, кто живет в северной части Ливана, вообще ничем не отличаются от обычных европеек. «Эти девчонки беспредельничают. Они надевают полупрозрачные облегающие платья, высокие каблуки, делают яркий мейкап. Компанию составляют сверстницы из более консервативных ближневосточных стран», — рассказал Мехди.
В столицу Ливана на знаменитую
Многие женщины Саудовской Аравии раньше приезжали сюда, чтобы поводить машину. Сейчас, когда девушкам там разрешили ходить на стадионы, садиться за руль и заниматься в бойцовских клубах, их все больше прельщает ночная жизнь Бейрута, возможность развлечься и просто походить в европейской одежде и с непокрытой головой. Без паранджи, в обтягивающих джинсах и блузках, коротких платьях или
«Сирийки и иранки тоже всеми правдами и неправдами стремятся попасть в Бейрут на выходные, чтобы оторваться в северном Ливане, где все открыто, все доступно», — рассказывает собеседник.
Женское время
В Ливане так же, как и в других ближневосточных странах, появился термин «женские часы» — это означает, что некоторые пляжи, парки, бассейны, аквапарки и
Обычно этим пользуются женщины, придерживающиеся консервативных взглядов. Один из пляжей находится в 20 минутах езды от Бейрута.
При этом все чаще туристки из ближневосточных стран, которые на родине без паранджи и носа на улицу не показывают, выбирают не отдельные «женские» пляжи, а обычные, где спокойно загорают в раздельных купальниках и купаются вместе с мужчинами. Некоторые из них сетуют, что вынуждены надевать буркини — купальный костюм, разработанный специально для мусульманок. Его особенность в том, что он закрывает голову и тело, оставляя открытыми лишь лицо, ступни и кисти рук. Сшитый из эластичной ткани костюм не сковывает движений. Одетая в него женщина может находиться на пляже, купаться, даже играть в волейбол, не нарушая при этом представлений (своих и мужа) о скромности и благочестии.
Впрочем, многие ливанки признаются — порой они начинают носить буркини вовсе не
Современные небоскребы, рестораны и бутики. Многие говорят, что Бейрут далеко ушел от Дамаска, но пока так и не превратился в Дубай. Когда слышишь «ночная жизнь» и «тусовки» — последняя ассоциация, которая возникнет — надо отправляться на Ближний Восток, считают многие европейские и американские клабберы. «Если ты скажешь
Проведя десять дней в бесконечных тусовках и