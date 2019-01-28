Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв

Источник: Reuters

На Западе сложился жесткий стереотип в отношении ближневосточных женщин: они не курят, не пьют, ходят в парандже, рожают много детей и дни и ночи напролет думают только о том, как порадовать мужа. Когда-то так оно и было, но сейчас ситуация выглядит иначе. Девушки путешествуют по всему миру и все больше эмансипируются. И даже если в своей стране они ведут себя образцово-показательно, не исключено, что, едва покинув пределы родины, они с подругами снимают платки, откупоривают бутылку шампанского и устраивают отвязанные вечеринки на зависть европейским сверстницам.

Столица разврата

«Многие девчонки из Ирана, Саудовской Аравии, Сирии приезжают в Бейрут — с подругами на девичник. Столицу Ливана не зря прозвали “Монако арабского мира”, “жемчужиной Ближнего Востока”. Здесь можно все», — начал свой рассказ один из соотечественников по имени Мехди, в Ливане он живет уже больше двадцати лет.

По его словам, для того чтобы закатить вечеринку, молодые женщины за бешеные деньги снимают виллу или крутой отель, или рэп-бар. Чтобы погонять по улицам города, арендуют дорогую машину — обычно это Ferrari или Lamborghini.

Они могут тусить по барам, пить шампанское, стоимость бутылки которого свыше 500 долларов.

В самом Бейруте нет как таковых клубов мужского стриптиза, но когда устраивают закрытую вечеринку и хотят по-настоящему оторваться, могут и стриптизеров позвать. Если парни хотят подзаработать, почему бы нет? А вообще здесь есть и закрытое общество свингеров. Здесь много чего есть, но то, что вне норм сексуальной этики, всеми силами скрывают, — продолжал он описывать ливанскую столицу.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bo9PBmaHLbu/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AHM (@ahmclub)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-15T14:16:58+00:00">15 Окт 2018 в 7:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Борьба за права меньшинств

В Мекку тусовок и вечеринок Бейрут превратился в середине 1990-х. Многие считают, что по уровню царящей там либеральности он даст фору Тель-Авиву или другому израильскому городу.

В ливанской столице найдутся бары и клубы на любой вкус. Так, например, там полно заведений для представителей ЛГБТ-сообщества.

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В городе есть целые улицы, на которых расположены специальные бары и клубы.

С одной стороны, местным геям и лесбиянкам запрещается ходить по улицам, взявшись за руки. Также существует запрет на «неестественные сексуальные отношения (по мнению ливанцев, речь идет об отношениях между людьми одного пола)», за нарушение которого предусмотрено до одного года тюрьмы. Однако власти смотрят на это сквозь пальцы. Никто не мешает людям веселиться. В мае прошлого года в стране провели первый гей-парад, на который пришли 400 человек. Продлилось шествие больше двух часов.

Иранки и сирийки особенно любят веселиться в баре B 018, оборудованном на месте прежнего бомбоубежища. Кто-то отправляется в ночной клуб, расположенный под открытым небом, с огромным балконом, выходящим на Средиземное море.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bg1QbtUFQLy/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FCKNG SERIOUS (@fckng_serious)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-27T15:44:12+00:00">27 Мар 2018 в 8:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я попросила таксиста остановить меня где-нибудь на улице Мар Михаэль. Там можно круто провести время. В большинстве баров лучше заранее забронировать столик. Мы приехали туда часов в восемь, в заведении — ни души. Через пару часов клуб был забит до отказа: все вокруг такие красивые и нарядные — флиртуют, курят, пьют коктейли и отвязано зажигают под хит Last Night a DJ Saved My Life», — делилась впечатлениями одна американка.

Не совсем мусульманская страна

В Ливане живут всего четыре миллиона человек. В целом государство можно разделить на две страны — мусульманскую и христианскую. Среди последователей Пророка встречаются консервативные люди, но они в меньшинстве.

«Они здесь более светские, чем в какой-нибудь другой мусульманской стране. Как и христиане, местные мусульманки ходят в кабаки, тусуются. Обычно не они организаторы и зачинщики этих вечеринок, их просто кто-то позвал. Ливанки курят. По улице не принято разгуливать с сигаретой в руках. Но ничто не мешает девушке, у которой платок на голове, спокойно курить в машине», — пояснил «Ленте.ру» собеседник.

По его словам, те, кто живет в северной части Ливана, вообще ничем не отличаются от обычных европеек. «Эти девчонки беспредельничают. Они надевают полупрозрачные облегающие платья, высокие каблуки, делают яркий мейкап. Компанию составляют сверстницы из более консервативных ближневосточных стран», — рассказал Мехди.

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В столицу Ливана на знаменитую Бейрут-арену приезжают с концертами мировые звезды. Летом там проводят десятки мероприятий международного масштаба. Осенью прошлого года состоялся концерт группы Scorpions, за пару лет до них приезжала Metallica и другие исполнители.

Многие женщины Саудовской Аравии раньше приезжали сюда, чтобы поводить машину. Сейчас, когда девушкам там разрешили ходить на стадионы, садиться за руль и заниматься в бойцовских клубах, их все больше прельщает ночная жизнь Бейрута, возможность развлечься и просто походить в европейской одежде и с непокрытой головой. Без паранджи, в обтягивающих джинсах и блузках, коротких платьях или мини-юбках, на высоких каблуках они занимаются шопингом, скупая дорогие драгоценности или какие-нибудь эксклюзивные вещи или же отправляются в салоны красоты, где делают европейские стрижки, — здесь они живут совсем другой жизнью.

«Сирийки и иранки тоже всеми правдами и неправдами стремятся попасть в Бейрут на выходные, чтобы оторваться в северном Ливане, где все открыто, все доступно», — рассказывает собеседник.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bs5x-6qg8oI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bs5x-6qg8oI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bs5x-6qg8oI/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tala (@talamortada)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-21T16:11:03+00:00">21 Янв 2019 в 8:11 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Женское время

В Ливане так же, как и в других ближневосточных странах, появился термин «женские часы» — это означает, что некоторые пляжи, парки, бассейны, аквапарки и фитнес-клубы открывают двери только для них, мужчинам вход запрещен.

Обычно этим пользуются женщины, придерживающиеся консервативных взглядов. Один из пляжей находится в 20 минутах езды от Бейрута.

«Хиджабы на полу, сверху валяются абайи, женщины щеголяют в бикини, кто-то и вовсе загорает без верха. На столике стоят прохладительные напитки, рядом с ними — всевозможные кремы и масла для загара», — описывает происходящее вокруг бассейна, ведущего к морю, одна из посетительниц.

При этом все чаще туристки из ближневосточных стран, которые на родине без паранджи и носа на улицу не показывают, выбирают не отдельные «женские» пляжи, а обычные, где спокойно загорают в раздельных купальниках и купаются вместе с мужчинами. Некоторые из них сетуют, что вынуждены надевать буркини — купальный костюм, разработанный специально для мусульманок. Его особенность в том, что он закрывает голову и тело, оставляя открытыми лишь лицо, ступни и кисти рук. Сшитый из эластичной ткани костюм не сковывает движений. Одетая в него женщина может находиться на пляже, купаться, даже играть в волейбол, не нарушая при этом представлений (своих и мужа) о скромности и благочестии.

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Впрочем, многие ливанки признаются — порой они начинают носить буркини вовсе не из-за религиозных убеждений, а потому что стесняются своей фигуры. «Была бы я худышкой, с удовольствием бы щеголяла в бикини, но увы», — рассказывает 42-летняя Айше.

Современные небоскребы, рестораны и бутики. Многие говорят, что Бейрут далеко ушел от Дамаска, но пока так и не превратился в Дубай. Когда слышишь «ночная жизнь» и «тусовки» — последняя ассоциация, которая возникнет — надо отправляться на Ближний Восток, считают многие европейские и американские клабберы. «Если ты скажешь кому-нибудь из своих американских друзей или подруг, что собираешься в отпуск в Бейрут, они просто-напросто покрутят пальцем у виска. Потом, конечно, отыщут ливанскую столицу в Google Maps и торжественно объявят тебе, что Ливан граничит с Сирией, а Бейрут расположен всего в 112 километрах от Дамаска», — объясняет Джо, который приезжал в эту ближневосточную страну прошлым летом.