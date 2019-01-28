«Куплю положительный тест на беременность»: как проверяют на вшивость будущих отцов

Источник: Москва 24

Существует множество способов проверить чувства мужчины на прочность. Сегодня объявления в соцсетях предлагают новый тренд — покупку положительного теста на беременность. Корреспондент портала Москва 24 поговорила с одним из продавцов таких тестов и узнала, кто покупает необычный товар, как с его помощью девушки проверяют серьезность намерений своих мужчин, и помогает ли такой способ удержать «будущих отцов»?

Откровения продавца

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«Месяца три назад моей подруге понадобился положительный тест на беременность», — делится Алина, начинающий продавец «готовых» тестов. «Мы не проверяли ее мужчину, это было для съемки ролика по заданию на режиссерском факультете, где учится подруга. Мы залезли в интернет и удивились, как много там предложений. Первой реакцией было: «Как же нечестно поступают девушки!» Но надо было помочь подруге. Так я встретилась с девушкой, продающей реагент, с помощью которого получаются две полоски на тесте. Потом мы пошли в аптеку, накупили много разных тестов и все их опробовали.

Спустя какое-то время нам пришла в голову идея, что можно отбить деньги, потраченные на жидкость, если продать тесты, которые мы сделали. Срок годности у них все равно не исчезает, а нам они в таком количестве не нужны. Реагент был куплен за тысячу рублей, хотя в других городах можно купить и за 250 рублей.

Тесты приобретали самые простые, по цене 30−50 рублей, а сейчас продаем с готовым положительным результатом по 200 рублей.

Каждую неделю в сети мне пишут по два-три человека. Мы обычно не спрашиваем у клиентов, зачем они приобретают тест, но некоторые рассказывают сами.

Кто-то хочет разыграть своего молодого человека или проверить чувства. А один раз девушка купила тест, чтобы обрадовать свою тяжелобольную бабушку.

У внучки долго не получалось забеременеть, а бабуля мечтала о правнуках. Таким образом удалось поднять настроение старушке.

Бывает, и мужчины покупают товар, правда, не знаю, с какой целью. Они обычно неразговорчивые и подробностями не делятся.

Еще часто спрашивают про то, продаем ли мы справки о беременности. Чтобы узнать о такой возможности, мы с подругой позвонили девушке, которая продала нам реагент. К тому моменту ее страница в соцсети уже была удалена, но у нас остался номер ее телефона. Девушка сообщила, что она сейчас уже ничем не занимается, потому что на нее завели уголовное дело, ведь продажа справок — дело незаконное.

У нас нарушать закон пока желания нет. И потом, сама продажа тестов не является источником заработка, я даже не могу назвать это карманными расходами. Мы получаем с этого рублей 400 в неделю. Деньги сейчас откладываем, а потом купим какой-нибудь гаджет, фитнес-браслет или часы.

С морально-этической точки зрения у меня нет никаких колебаний, ведь я никого не обманываю, а там уже личное дело девушек, как они их используют. На самом деле, я не очень представляю, как таким способом можно удержать молодого человека, но, видимо, у этих девушек другое мнение. С другой стороны, если они хотят проверить его чувства, гораздо лучше, если он убежит от купленного теста на беременность, чем от настоящего, — делится Алина.

Есть спрос, найдется и продавец

Это лишь одна из множества подобных историй продавцов «счастливых» тестов на беременность. Обычно этим занимаются студенты или безработные, ведь особого дохода такой «бизнес» не приносит, но все же какая-то подработка. Спрос на товар есть, значит, найдется и продавец.

Стоимость таких тестов в интернете варьируется от 200 до 700 рублей. Средняя цена по Москве — 500−600 рублей.

Принцип работы всех тестов одинаков — выявление в моче высокого уровня специфического гормона (ХГЧ), который присутствует в большом количестве у всех беременных. Вариаций, каким образом тест без участия женщины становится положительным, несколько. Первый — вам присылают готовый тест, сделанный с помощью реагента. Второй — можно купить сам реагент, но это дороже, и у него маленький срок действия после вскрытия. От реагента понадобятся всего две капли, а остальное пропадет. Хотя с этим веществом спектакль будет суперреалистичным: вы вместе с партнером покупаете запечатанный тест в аптеке, идете в туалет, капаете реагент, и вуаля — две полоски проявляются на глазах удивленного «отца». Третий вариант (готовьтесь перевернуть свой мир с ног на голову) — использованный тест от настоящей беременной. Да, и такое бывает востребованным.

На случай, если мужчина доверяет только конкретным фармацевтическим брендам, продавцы готовы доставить товар определенной фирмы.

Зачастую покупают сразу по два, чтобы по просьбе мужчины можно было «перепроверить» точность показаний еще раз. Если и этого аргумента недостаточно, интернет-торговцы предлагают приобрести справку из больницы, чтобы у суженого не осталось никаких сомнений по поводу беременности любимой.

Простую, с подписью и печатью из городской клиники. Или посложнее, с датой постановки диагноза, указанием конкретного уровня гормонов и заключением врача:

Если и после этого у мужчины остались вопросы, продавцы в интернете предлагают включить «тяжелую артиллерию» и купить фото УЗИ со снимком плода. На фото будет указан необходимый срок беременности, наличие сердцебиения, размер плодного яйца и рекомендации по дальнейшему ведению беременности.

Дату и время проведения УЗИ заказчик тоже может выбрать по своему усмотрению.

Все эти тесты, снимки и справки предлагают в соцсетях с возможностью доставки как по Москве и Московской области, так и по всей России. Печать клиники определенного города гарантируют. Как и анонимность. Только вот мало кто думает про дальнейшую ответственность, в том числе и уголовную.

За продажу положительных тестов на беременность человека вряд ли могут привлечь к уголовной ответственности, но могут наказать штрафом за неуплату налогов при получении дохода. Помимо этого, бывают случаи, когда разгневанные мужчины, узнавшие о том, что их девушка купила тест-подделку, начинают угрожать продавцам, их родственникам и друзьям.

А за покупку и манипуляции с партнером можно и отсидеть.

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По словам адвоката и старшего преподавателя РАНХиГС Андрея Некрасова, «если женщина показывает мужчине искусственно сделанный тест и просит деньги у своего партнера на аборт, то это уже мошенничество. Здесь явный обман, злоупотребление доверием, да еще и в корыстном интересе». Тут может вступить в силу статья 159 УК РФ о мошенничестве. Либо человека могут привлечь по статье 163 УК РФ за вымогательство, если, например, опять же женщина попросила у мужчины деньги на тот же аборт, на дорогостоящее или не очень медицинское обслуживание, либо в статусе любовницы требует денег за избавление от ребенка и молчание. Тест на беременность в этом случае будет служить вещественным доказательством. Как и видео, если оно было сделано.

«По первой части статьи 163 УК РФ без применения насилия и привлечения группы лиц, максимальная санкция — лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч. По второй части, если женщина вымогала не менее 250 тысяч рублей, это лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч. По третьей части, при вымогательстве в особо крупном размере, не менее миллиона, лишение свободы от семи до 15 лет со штрафом в размере до миллиона рублей», — говорит эксперт.

Что касается фальшивых документов, тут ответственность понесут обе стороны.

За приобретение справок дело будет рассматриваться по третьей части статьи 327 УК РФ об использовании заведомо подложного документа (грозит арест до шести месяцев), а за изготовление — по первой части о подделке (до двух лет лишения свободы). Если удастся доказать, что обе стороны действовали сообща, то их могут объединить в преступную группу. В этом случаи сроки уголовного наказания увеличиваются в разы.

Зачем? Есть несколько причин, которые не имеют отношения к вымогательству денег, по которым женщины приобретают положительные тесты на беременность и другие товары из «линейки проверки на вшивость».

Многие желают проверить искренность чувств своего партнера и понять, насколько он готов к будущей роли отца.

Или хотят по реакции мужчины оценить вероятность создания прочного союза, предпочитая раскусить его намерения сразу, чтобы потом не жалеть о потраченных годах не с тем мужчиной.

У других парень медлит с предложением руки и сердца. Вроде встречаются уже несколько лет, а он все никак не решится. Приходится стимулировать. А потом приводить его в чувства после пережитого, когда раскроется, что это всего лишь проверка. Или, если предложение о замужестве все же поступило, срочно забеременеть по-настоящему.

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Не брезгуют этим методом и опытные жены, от которых ушел муж. Принято считать, что это самый сильный аргумент к возвращению в семью, хоть и он работает не всегда. А вот самые молодые девушки таким образом просто разыгрывают своих парней. Снять вау-эффект на камеру и выложить в интернет квалифицируется как высший шедевр.

Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института РУДН Виктор Радзинский расценивает «такой грубый, но остроумный способ как одну из попыток увеличить количество браков».

«Испокон веков женщина, у которой инстинкт материнства и моногамия гораздо больше выражены, чем у мужчин, стремилась для будущего ребенка иметь более надежную опору, то есть быть замужем. Этот инстинкт у нее сохранился, и она во имя будущего ребенка хочет создать семью. Но кроме как со смехом, к информации про покупку положительных тестов на беременность относиться невозможно. Она понятна чисто по-женски: “а вот еще один аркан”. Но работать это не будет», — поделился эксперт.

Наталья Москвитина, лидер общественного движения «Женщины за жизнь» считает, что таким образом женщина пытается манипулировать мужчиной, происходит децентрализация темы материнства.

«Грубо говоря, женщина сейчас “продает” свое материнство. Она показывает, что она беременна, а когда вскроется, что это не так, она мужчине не скажет, что обманула и купила тест. Она скажет, что произошел выкидыш или возьмет у него деньги и сообщит, что сделала аборт. К сожалению, в данном случае я с грустью должна признать, что это вина женщины. Как мужчина может после этого доверять?» — говорит она.

По словам Москвитиной, основная беда в том, что женщина не ценит себя, не ценит чистоту отношений между мужчиной и женщиной. «Любовь не бывает насильной, и не стоит пытаться удержать мужчину. Если отношения создаются вне брака, и партнеры уже вступили в половую связь, и после этого женщина вместо того, чтобы дождаться предложения руки и сердца, пытается загнать его под венец с помощью ненастоящего ребенка, то это профанация всех чувств», — говорит лидер общественного движения.

«Хочется обратиться к каждой женщине, чтобы она ценила в себе личность и не продавала себя, чтобы ждала предложения и вела себя достойно своему званию женщины. Только тогда она и будет достойна детей», — добавила Москвитина.