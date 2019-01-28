Дно мира: как русские моряки открыли последний материк планеты
Отечественные корабли первыми достигли вечно замерзшей земли на далеком юге.
Отечественные корабли первыми достигли вечно замерзшей земли на далеком юге.
Человечество придумало Антарктиду гораздо раньше, чем смогло увидеть эту terra incognita и доказать ее реальность.
Логика была проста: греки жили севернее экватора, и большинство известных им земель располагались на этой стороне мира. Но для того, чтобы наша планета сохраняла равновесие,
Следующий удивительный факт: мы видим Антарктиду на созданной в 1513 году карте османского адмирала и географа Хаджи Мухиддина Пири ибн Хаджи Мехмеда или просто
Когда европейцы достигли южной оконечности Америки, а Фернандо Магеллан и Фрэнсис Дрейк открыли названные их именами проливы, стало ясно, что Америка не смыкается с неведомой южной землей. Попытки двинуться еще южнее были слишком рискованны
В 70-е годы XVIII века к всё еще гипотетическим южным берегам отправили свои экспедиции французская и британская
Идея включиться в исследования Антарктиды появилась в России вскоре после окончания наполеоновских войн, причем высказали ее сразу несколько человек — известный путешественник, почетный член Петербургской Академии наук и член
«…сия экспедиция, кроме главной ее цели — изведать страны Южного полюса, должна особенно иметь в предмете проверить всё неверное в южной половине Великого океана и пополнить все находящиеся в оном недостатки, дабы она могла признана быть, так сказать, заключительным путешествием в сем море. Славу такового предприятия не должны мы допускать отнять другим у нас».
Сарычев в своем «Проекте экспедиции к Южному полюсу» писал:
«Как Сандвичевой земли осмотрена одна
«План предлагаемых экспедиций к Южному полюсу и в Северный Ледовитый океан, составленный
«Оба судна направляют путь к Сандвичевой земле, которую должны стараться исследовать далее к югу, нежели удалось капитану Куку, может оная есть часть твердой земли. Сего места экспедиция легко достигнуть может к половине декабря, тогда уже настало здесь лучшее время года, и должна разделиться надвое».
Все три проекта подразумевали наличие двух отрядов (их именовали дивизиями) — южного и северного. Первый должен был исследовать Антарктиду, второй — завершить исследования Берингова пролива и неизвестных земель на русском Дальнем Востоке. Сарычев предлагал совместный поначалу поход до Сандвичевых островов, с последующим разделением, Коцебу — раздельное плавание отрядов. В итоге министерство выбрало вариант с двумя отрядами, каждый из которых состоит из двух судов.
Антарктическую экспедицию возглавил капитан 2-го ранга Беллинсгаузен. Второй корабль доверили
Для похода было выделено четыре только что построенных шлюпа. Первый (южный или антарктический) дивизион составили «Восток» (капитан Беллинсгаузен) и «Мирный» (капитан Лазарев), второй (арктический или северный) — «Открытие» (капитан Васильев) и «Благонамеренный» (капитан Глеб Шишмарёв). Построенные на Охтинской верфи «Восток» и «Открытие» были настоящими шлюпами — трехмачтовыми 28-ми пушечными судами, предназначенными для посыльной и разведывательной службы. А вот «Мирный» и «Благонамеренный», которые строили на Лодейном поле, закладывались как военные транспорты, но уже в ходе постройки были переделаны под шлюпы. Они были меньше и медленнее, но крепче, надежнее и обладали лучшими мореходными качествами.
Экспедиция готовилась основательно и вдумчиво.
На судах был большой запас красного вина, чтобы разбавлять воду в тропических широтах (в целях дезинфекции) и рома для согревания моряков, стоявших на вахте в стужу. Каждый член экипажа имел по три комплекта зимнего и летнего обмундирования, дополнительные одеяла и обувь. Команду формировали из
Торжественно покинув Кронштадт 3 (15) июля 1819 года, корабли обоих дивизионов сначала зашли в Копенгаген для пополнения припасов, а затем в Портсмут для закупки новейшего навигационного и астрономического оборудования. Вместе с моряками в поход отправились профессор Казанского университета, астроном Иван Михайлович Симонов и художник, впоследствии академик живописи, Павел Николаевич Михайлов. В качестве духовного лица на борту шлюпа «Мирный» присутствовал иеромонах Дионисий. В Копенгагене к экспедиции должны были присоединиться два ученых немца (чтобы европейцы не сомневались!), но в последний момент они передумали отправляться в рискованное плавание. Беллинсгаузен очень сетовал, что
Следующим пунктом назначения были Канарские острова, затем
«Восток» и «Мирный» шли на
25 декабря 1819 (6 января 1820) по случаю годовщины изгнания французов из России или «избавления России от нашествия галлов», как сказано в судовом журнале, участники экспедиции отслужили торжественный молебен и устроили праздничный обед — ели щи со свининой и пироги с рубленым мясом. Нижним чинам выдали дополнительные порции рома.
Суда продвигались на
Омывающее этот берег море носит имя Лазарева, а шельфовый ледник — Беллинсгаузена. День 28 января 1820 года, когда русские корабли достигли Антарктиды, считается днем открытия нового континента. Вот что писал по этому поводу сам Беллинсгаузен: «Я называю обретение сие берегом потому, что отдаленность другого конца к югу исчезла за предел зрения нашего… Внезапная перемена цвета на поверхности моря подает мысль, что берег обширен».
Трудно представить трудности и опасности, с которыми столкнулись наши моряки. Постоянный холод и снег, бурное море, отсутствие карт, айсберги. Однажды «Мирный» не смог избежать столкновения с плавучей льдиной, к счастью, обшивка выдержала удар. Любая случайность могла обернуться катастрофой, но корабли упорно держались возле берегов Антарктиды, продвигаясь на восток. Инструкция морского министра гласила:
Не оставляйте без замечания ничего, что случится вам увидеть
где-нибудьнового, полезного или любопытного.
— и офицеры, несмотря на холод и постоянную угрозу жизни, постоянно вели подробные записи. Потом они лягут в основу основательного труда Беллинсгаузена «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах «Востоке» и «Мирном».
Для того, чтобы охватить большее пространство, «Восток» и «Мирный» дальше шли раздельно, держась в 120 милях друг от друга. Местом встречи была назначена Австралия. Экипажи вели наблюдения, постепенно продвигаясь на восток вдоль кромки льдов. 21 марта «Восток» попал в жесточайший шторм и чудом спасся, отделавшись поломанным бушпритом и истерзанным такелажем. Потерявший все паруса и почти неуправляемый корабль несло прямо на айсберг, и чтобы удержаться ближе к ветру, экипажу даже пришлось растянуть на
К середине апреля «Восток» вошел в гавань Сиднея, через неделю к нему присоединился «Мирный». Они встали на том же месте, где ранее квартировали корабли арктической экспедиции Васильева и Шишмарева, заходившие в Австралию на несколько месяцев раньше. Экипажи разбили на берегу лагерь, устроили кухню и обсерваторию, а рядом моряки соорудили русскую баню.
Оба корабля были отремонтированы. Поскольку в период полярной зимы идти в антарктические воды было слишком рискованно, лето (в южном полушарии — зиму) решили посвятить изучению почти неизвестных территорий в Полинезии. Австралию же покидали с грустью и благодарностью. «Не без сожаления оставили мы прекрасный сей порт. Место, где, можно сказать, принимали нас как искренних друзей или родственников», — писал Лазарев.
Полинезийский поход оказался весьма результативным — были открыты и описаны новые острова, собрана большая коллекция предметов быта местных обитателей. Островам дали имена героев недавней войны — Кутузова, Ермолова, Волконского, Барклая, Милорадовича, Аракчеева,
К осени корабли вернулись в Австралию и стали готовиться ко второй части антарктического маршрута, теперь с другой стороны ледового материка. В качестве противоцинготного средства заготовили бочки с апельсиновым соком и заквасили лимоны — как привычные огурцы или капусту. 20 ноября суда покинули порт Сиднея и двинулись к
Вскоре корабли попали в шторм, на «Востоке» снова открылась течь. Тем не менее, решили продолжить плавание, хотя на флагмане постоянно приходилось откачивать из трюма воду. Несмотря на постоянный снег, мороз и обилие айсбергов, еще четыре раза наши моряки пересекали южный полярный круг, стараясь держаться как можно ближе к покрытому льдом берегу и по возможности точнее описать его. Вблизи Антарктиды, внутри полярного круга были открыты и описаны крупные участки суши (острова, как выяснилось уже в ХХ веке) — их назвали земля Петра I и берег Александра I. Высадиться на них не удалось, однако наличие грунта под ледовой корой стало очевидно. Здесь нашим морякам удалось максимально приблизиться к Антарктиде, они достигли точки с координатами 69 градусов 53 минуты южной широты и 92 градуса 19 минут западной долготы. От Южного полюса их отделяло примерно 400 километров.
Заканчивался январь, суда практически завершили путешествие вокруг Антарктиды, и можно было поворачивать назад. По дороге Беллинсгаузен решил осмотреть так называемую Новую Южную Шетландию, об открытии которой он узнал, находясь в Сиднее, из письма русского посланника в Бразилии — английский торговец и капитан Уильям Смит впервые описал ее в начале 1819 года, когда наши корабли уже были в плавании. Обнаруженным и описанным нашими моряками островам были даны названия в память о ключевых сражениях недавней войны: Бородино, Смоленск, Малый Ярославец, Березина, Лейпциг, Ватерлоо. Правда, официальными они не стали, на картах обычно употребляют названия, данные англичанами. Наверное, это справедливо — они были первыми.
11 марта 1821 года корабли бросили якорь в
Кроме «ледяного материка», русские моряки открыли 27 неизвестных островов и коралловый атолл. Были проведены наблюдения, описания и исследования в самых различных областях науки, собраны многочисленные образцы фауны, флоры и предметов быта народов, живущих в Австралии и на островах Тихого океана. За время плавания погибли два моряка — матрос Филипп Блоков (выпал за борт и утонул) и слесарь Матвей Гумин (упал с
Беллинсгаузен был произведен в капитаны 1-го ранга, Лазарев, минуя одно звание, в капитаны 2-го ранга. Их имена навсегда вошли в летопись человечества, как и подвиг русских моряков, ходивших на шлюпах «Восток» и «Мирный» вокруг открытой ими Антарктиды.