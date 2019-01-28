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08:32 (мск), источник: РИА Новости

В соцсетях развернули поиск помощницы для отшельницы Агафьи Лыковой

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Ирина Халецкая. В соцсетях организовали стихийный поиск подруги для таежной отшельницы Агафьи Лыковой — уже несколько десятилетий она живет на заимке в Хакасии.

Источник: РИА Новости

О необычной вакансии рассказала алтайский фотограф Светлана Казина: требовалась женщина со «стальным стержнем», для которой деревенский уклад жизни — привычное дело и которую не пугает «естественность мироздания в условиях дикой природы». Однако реакция на объявление в соцсетях была столь неоднозначной, что поиски пришлось свернуть.

«Не бояться тишины»

Агафья давно просит себе подругу. Ну как подругу — скорее, помощницу или послушницу. Лыкова — неуживчивый человек: весьма своеобразный характер, плюс привычка к уединению, нестандартный уклад жизни, основанный на сохранении семейных традиций, которые она носит в себе так глубоко, что это уже на генном уровне, а не в привычках.
Светлана Казина
фотограф

Казина уточнила, что эта вакансия — исключительно для деревенской женщины, знающей, что такое свой дом, не боящейся отсутствия электричества, отопления и водопровода. Кроме того, она должна спокойно воспринимать звенящую тишину, любить дикую природу и одиночество, а главное — Бога.

Однако вовсе не обязательно переезжать в тайгу навсегда, добавляет инициатор поиска: по представлениям Светланы, достаточно пятилетнего срока — столько продержалась рядом с Агафьей «послушница» Надежда.

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Речь о Надежде Усик (в прошлом Небукиной), когда-то поселившейся на заимке Лыковой. Усик неоднократно давала интервью журналистам и блогерам. Она рассказывала, что в момент, когда принимала это решение, находилась в сильной депрессии. Изначально Надежда хотела уйти в монастырь, но духовный наставник предложил испытать себя в тайге.

Послушница помогала Лыковой по хозяйству, однако через пять лет, когда мать прислала ей письмо с просьбой вернуться, уехала с заимки. По воспоминаниям Усик, Лыкова долго не отпускала ее, даже несколько лет обижалась.

Когда Надежда жила в тайге, к отшельнице приезжал натуралист Сергей Усик — он тоже помогал по хозяйству. Потом Сергей и Надежда поженились. Она до сих пор поддерживает отношения с Лыковой. Корреспонденту РИА Новости удалось коротко поговорить с бывшей послушницей: «Сейчас Агафья действительно нуждается в помощи, а именно в женщине, которая будет рядом с ней и молиться, и по хозяйству помогать». Больше ничего говорить она не стала.

С Большой земли

Семья староверов ушла в тайгу в конце 1930-х — Карп, его жена Акулина, сын Савин и дочь Наталья. Уже в тайге родились еще двое — Дмитрий и Агафья. О существовании Лыковых узнали только в начале 1980-х — благодаря журналисту Василию Пескову. Эта история тогда прогремела на весь Советский Союз. Совсем одинокой Агафья стала после смерти отца в 1988 году. Мать умерла еще в 1961-м — от голода, а братья и сестра по очереди скончались в 1981 году.

Когда Агафья осталась одна, под опеку ее взяли сразу два региона.
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Так, Лыкова долгие годы «дружила» с теперь уже бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Несмотря на то что заимка расположена на территории Хакасии, Тулеев шефствовал над Агафьей и называл ее «кузбасской». Впервые они встретились осенью 1997 года. Впоследствии письма отшельницы с различными просьбами Тулееву чаще всего доставлял глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута: он неоднократно летал в тайгу на вертолете вместе с журналистами. Однажды Агафья в знак благодарности даже вручила рубашку главе района — сшила своими руками, прикинув на глаз размер.

В конце минувшего года отшельница из-за нехватки продуктов вышла на связь с Большой землей и попросила помощи.

Новый губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прилетел к ней с запасами продовольствия и подарил щенка — чтобы не было скучно.

Агафья Карповна в подробностях рассказала главе Кузбасса о том, как ей досаждает медведь, и пожаловалась на больную руку. Врач, прибывший вместе с губернатором, осмотрел отшельницу и оставил специальные мази.

Шефствует над Лыковой и заповедник «Хакасский». Его директор Виктор Непомнящий в 2018 году рассказывал РИА Новости, что весной, осенью и летом раз в две недели к ней наведываются сотрудники заповедника. А зимой по возможности отправляется вертолет с полезным грузом — когда позволяет погода.

В грязном свете

После того как Светлана Казина разместила пост о поисках помощницы для Агафьи, многие пользователи соцсетей отреагировали критически: называли Лыкову «отшельницей с мобильником», оставляли комментарии, что она не заслуживает такого пристального внимания.

Из-за потока негатива Казиной пришлось удалить объявление.
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Она объяснила РИА Новости, что десятки незнакомых людей начали давать ей советы, а журналисты перевернули историю Агафьи с ног на голову, представив все «в грязном и пошлом свете».

«Мне пишут и звонят многие, даже не знаю, откуда узнали мой номер. В основном это не желающие приехать в тайгу, а репортеры, жаждущие сделать скандальный сюжет. Я удалила пост. Но человек обязательно найдется — без такого ажиотажа», — отметила фотограф в беседе с агентством.

Казина добавила, что пока формально у Агафьи есть помощник, однако сейчас он проходит лечение в больнице. Поэтому неизвестно, когда сможет вернуться к отшельнице. А тянуть весь быт на себе Карповне, как называют ее сотрудники заповедника «Хакасский», уже тяжело: в апреле ей исполнится семьдесят пять.

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