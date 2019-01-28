Правительство проиндексирует с 1 февраля пособия ветеранам и инвалидам
На индексацию социальных выплат в 2019 году потребуется 25,9 млрд рублей.
На индексацию социальных выплат в 2019 году потребуется 25,9 млрд рублей.
Правительство России с 1 февраля 2019 года на 4,3% повышает социальные пособия и компенсации ветеранам, инвалидам и гражданам, имеющим детей. В прошлом году эти выплаты были проиндексированы на 2,5%. Соответствующее постановление подписал 24 января 2019 года российский
В нем отмечается, что социальные выплаты и пособия будут проиндексированы участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, героям России и социалистического труда СССР, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам, гражданам, имеющим детей, инвалидам и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний.
25 января
В пояснительной записке, опубликованной в понедельник, 28 января, на сайте кабинета министров, напоминается, что в 2018 году в России был установлен единый порядок индексации выплат, пособий и компенсаций. Это делается один раз в год в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.
В прошлом году правительство установило коэффициент индексации 1,025. В этом году он увеличен до 1,043. Общая сумма финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в 2019 году, оценивается в 25,9 млрд рублей.
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