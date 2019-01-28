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12:51 (мск), источник: Playboy

Эксперты выяснили, что пить шампанское нужно только с картофелем фри

Каждый интуитивно предполагал, что картошка подойдет ко всему.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итак, мы были рады услышать, что недавно Мари-Кристин Осселин, менеджер по качеству и коммуникациям вина компании Moët & Chandon, сказала The Drinks Business, что она считает картофель фри одним из лучших продуктов для сочетания с бокалом шампанского.

По словам Осселин, «соленость» и «хрусткость» картофеля фри являются прекрасным дополнением к тонким пузырькам шампанского и пикантной кислотности.

Фактически, одна из самых известных закусок в Sylvain в Новом Орлеане — это заказ шампанского и картофеля фри. «Идеальная комбинация» брюта и картофеля фри, как это описано в меню, стоит 50 или 90 долларов за маленькую или большую порцию.

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Владелец Sylvain, Шон МакКускер, пришел к этой идее на мероприятии Veuve Cliquot, где один из «главных ребят» компании, занимающейся шампанским, сказал ему, что, по словам Eater New Orleans, его «картошка фри» — это его любимая закуска к шампанскому.

«На следующий день мы с подругой поехали на мероприятие, где Энтони Бурден был шеф-поваром и делал то, что я считал лучшей картошкой фри в Нью-Йорке», — сказал Маккускер Eater. «Мы заказали тарелку и бутылку шампанского. Каждый из нас схватил, положил картофель в рот и разбавил его глотком шампанского, и это было откровением».

«Я говорил это годами, как и многие сомелье», — сказал Айл в интервью Food & Wine на этой неделе. «По сути, соль и жир, а также большое количество кислоты и пузырьков — это отличная комбинация».

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