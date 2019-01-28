Эксперты выяснили, что пить шампанское нужно только с картофелем фри
Каждый интуитивно предполагал, что картошка подойдет ко всему.
Каждый интуитивно предполагал, что картошка подойдет ко всему.
Итак, мы были рады услышать, что недавно
Фактически, одна из самых известных закусок в Sylvain в Новом Орлеане — это заказ шампанского и картофеля фри. «Идеальная комбинация» брюта и картофеля фри, как это описано в меню, стоит 50 или 90 долларов за маленькую или большую порцию.
Владелец Sylvain, Шон МакКускер, пришел к этой идее на мероприятии Veuve Cliquot, где один из «главных ребят» компании, занимающейся шампанским, сказал ему, что, по словам Eater New Orleans, его «картошка фри» — это его любимая закуска к шампанскому.
«На следующий день мы с подругой поехали на мероприятие, где Энтони Бурден был
«Я говорил это годами, как и многие сомелье», — сказал Айл в интервью Food & Wine на этой неделе. «По сути, соль и жир, а также большое количество кислоты и пузырьков — это отличная комбинация».