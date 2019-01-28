Incredibly rare Mexican mole lizard pic.twitter.com/aQOPl634Hc— Internet Palace (@InternetPalace) 27 января 2019 г.
Странный гибрид червя и ящерицы нашли в Мексике (видео)
Существо живет под землей и редко выходит на поверхность.
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Существо живет под землей и редко выходит на поверхность.
В Сети появилось видео, на котором запечатлено очень странное существо с туловищем червя и двумя передними лапками и мордочкой ящерицы.
Incredibly rare Mexican mole lizard pic.twitter.com/aQOPl634Hc— Internet Palace (@InternetPalace) 27 января 2019 г.
Пользователи принялись гадать, кто это может быть, но сошлись во мнении, что выглядит этот малыш вполне безобидно и даже мило.
В комментариях специалисты пояснили, что странный
Вид пресмыкающихся из семейства двуногов, которые обитают в Мексике. У них есть только две ноги, а длина их тела может быть более 20 сантиметров.
Большую часть жизни эти пресмыкающиеся проводят под землей, а на поверхность выползают только ночью или во время сильных дождей. Питаются айолоты муравьями и термитами, а главные их враги — змеи.
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