Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
Находка в антарктическом озере потрясла ученых
Ксения Собчак опубликовала новое фото сына
В моду вошла уродующая маска для лица
Как зарабатывают состояния на квартирах на первых этажах
ГИБДД привяжет автономера к адресу регистрации владельца Госномера на машину вновь могут выдавать по прописке автовладельца
"Господи, позор какой": Тарасова разнесла россиян на ЧЕ
«Развратные девушки» в проруби огорчили людей
«Зулейха открывает глаза»: первый большой репортаж со съемок
26-летний внук Миронова представил фильм «Спасти Ленинград»
Порошина отдает новорожденного сына другой женщине - СМИ
В Москве умер крупный чиновник (а вот и причина)
Кто это наденет: 13 адских образов с Недели высокой моды в Париже
Смех сквозь слезы: комики, которые страдали от депрессии
Волочкова выложила серию обнаженных снимков из бани с мужчиной
Истребители США пытались перехватить 2 Ту-160 РФ
Нужно ли на самом деле проветривать помещение?
Назван любимый этаж москвичей
Фоторепортажи
10Первое лунное затмение года
10Остов сокровищ: что нашли греки на затонувших кораблях
12:04 (мск), источник: Mail.ru Новости

Странный гибрид червя и ящерицы нашли в Мексике (видео)

Существо живет под землей и редко выходит на поверхность.

В Сети появилось видео, на котором запечатлено очень странное существо с туловищем червя и двумя передними лапками и мордочкой ящерицы.

Пользователи принялись гадать, кто это может быть, но сошлись во мнении, что выглядит этот малыш вполне безобидно и даже мило.

Новость
Рыбак из Мурманска выловил необычное существо (видео)

В комментариях специалисты пояснили, что странный червь-ящерка — это айолот.

Вид пресмыкающихся из семейства двуногов, которые обитают в Мексике. У них есть только две ноги, а длина их тела может быть более 20 сантиметров.

Большую часть жизни эти пресмыкающиеся проводят под землей, а на поверхность выползают только ночью или во время сильных дождей. Питаются айолоты муравьями и термитами, а главные их враги — змеи.

Читайте также:

Опубликовано видео похищения картины Куинджи из Третьяковки
С 1 февраля повысят все социальные выплаты
В правительстве обсудили новые требования к соли и молоку
Правительство проконтролирует расходы госкомпаний
Чемпионка ОИ из СССР скончалась в Петербурге на 72-м году жизни
Победивший Емельяненко американец захотел битвы с лучшим в UFC
Потребительская корзина может подорожать на 30%
Спорт
«Я выживу»: Загитова зажгла под конец чемпионата Европы Алина Загитова зажигательным номером убедила своих фанатов в том, что она "выживет" и "не сдастся", несмотря на обильную критику после поражения на чемпионате Европы
Hi-Tech
Морская пехота Британии учится летать Железный Человек в армии королевы.
Авто
УАЗ начал отгружать «таблетки» нового поколения (фото) Выяснилось, что накануне Нового года губернатор Брянской области вручил ключи от новых автомобилей скорой помощи
Кино
Названо имя новой соведущей Нагиева в «Голосе. Дети» «Первый канал» объявил состав жюри и ведущих нового сезона «Голос. Дети»
Недвижимость
Ипотека пробила психологическую отметку
Бескрайние и нищие просторы России на снимках фотографа: галерея
Назван любимый этаж москвичей
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
Популярные темы на «Детях»
Новорожденный и папа с простудой 533
Стыдно 443
На чужом несчастье счастье не построишь? 293
во что вы играли? 273
Леди
Кто это наденет: 13 адских образов с Недели высокой моды в Париже Как выглядит высокая мода будущего сезона. Весна-лето 2019 в 13 безумных картинках
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как эффективно помыть москитную сетку
5 отелей Парижа с самыми захватывающими видами из окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь