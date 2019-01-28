Странный гибрид червя и ящерицы нашли в Мексике (видео)

В Сети появилось видео, на котором запечатлено очень странное существо с туловищем червя и двумя передними лапками и мордочкой ящерицы.

Пользователи принялись гадать, кто это может быть, но сошлись во мнении, что выглядит этот малыш вполне безобидно и даже мило.

В комментариях специалисты пояснили, что странный червь-ящерка — это айолот.

Вид пресмыкающихся из семейства двуногов, которые обитают в Мексике. У них есть только две ноги, а длина их тела может быть более 20 сантиметров.

Большую часть жизни эти пресмыкающиеся проводят под землей, а на поверхность выползают только ночью или во время сильных дождей. Питаются айолоты муравьями и термитами, а главные их враги — змеи.