Уволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки

«Установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по соцсфере и директору школы № 95.

Накануне депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в соцсетях фото, где видно, как учителя лопатами грузят снег в строительные мешки. «Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку снега в мешки. Уверен, мэр Саратова Исаев разберется в ситуации вместе с министерством образования. И применят административные меры. Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем», — подписал Панков фото.

«Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям», — заявил депутат.

В ответ мэрия распространила официальный комментарий, пообещав провести служебную проверку по данному факту.