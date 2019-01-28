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12:22 (мск), источник: Интерфакс

Уволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района Саратова, по чьей инициативе сотрудники школы № 95 в 20-градусный мороз складывали снег в мешки, сообщается в понедельник на сайте мэрии.

«Установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по соцсфере и директору школы № 95.

Накануне депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в соцсетях фото, где видно, как учителя лопатами грузят снег в строительные мешки. «Не знаю, кто придумал в мороз выводить учителей на уборку снега в мешки. Уверен, мэр Саратова Исаев разберется в ситуации вместе с министерством образования. И применят административные меры. Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем», — подписал Панков фото.

«Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям», — заявил депутат.

В ответ мэрия распространила официальный комментарий, пообещав провести служебную проверку по данному факту.

«25—26 января в связи с погодными условиями занятия в общеобразовательных учреждениях Саратова были отменены. Для сотрудников школ дни, в которые отменяются занятия, являются рабочими. Поскольку в Саратове был сильнейший снегопад, справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы № 95 были организованы работы по уборке снега», — говорилось в пресс-релизе мэрии.

Субботник поневоле: саратовских учителей заставили помогать дворникам
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