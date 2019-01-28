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13:25 (мск), источник: Индикатор

Курицы оказались эффективными биореакторами

Ученые использовали генетически модифицированных кур для производства высококачественных белков в научных целях. В процессе работы оказалось, что птицы не хуже других методов получения справляются с производством некоторых видов лекарств. Результаты опубликованы в журнале BMC Biotechnology.

Источник: skeeze / СС0

Многие необходимые в научных исследованиях или медицине вещества получаются не синтезом в пробирке, а при помощи тех или иных живых организмов. В частности, бактерии с человеческим геном используются для получения инсулина, а в куриных яйцах размножают вирусы, которые затем используются для создания вакцин. Некоторые используемые в борьбе с опухолями белки получаются только в культурах клеток млекопитающих, что является дорогостоящим и неэффективным способом.

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В новой работе ученые решили модифицировать геном кур с целью получения конкретных белков. Данные вещества в больших количествах затем можно было выделять из яиц, причем такое изменение не оказалось негативного воздействия на птиц, которые откладывали яйца как обычные. Изначально авторы пытались получить белок человеческой иммунной системы интерферон альфа-2a, обладающий противовирусным и противораковым эффектом, а также человеческую и свиную версию белка макрофагального колониестимулирующего фактора (М-КСФ), который ускоряет заживление тканей.

Достаточную для лечебного применения дозу можно было выделить всего из трех яиц, что при учете яйценоскости кур около 300 яиц в год делает оценочную стоимость сравнимой с другими применяемыми методами синтеза данных белков.

Ученые уже модифицировали коз и кур с целью получения нужных веществ в молоке или яйцах, но авторы называют новый метод намного более эффективным, так как он приводит к появлению намного больших концентраций необходимых соединений. На данный момент полученные данным способом белки не используют для лечения людей, так как ученые намерены развить технологию, максимально расширив доступный для синтеза список веществ и снизив ее стоимость.

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