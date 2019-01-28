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13:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Сети поделились помогающими в быту ошеломительными открытиями

Пользователи Reddit поделились хитростями, которые они стали использовать постоянно, узнав о них однажды. Тред собрал больше 12 тысяч комментариев и стал одним из самых быстрорастущих на Reddit. Пользователи дают советы под дому и управлению автомобилем, а также советуют психологические приемы.

Источник: @marion_michele

Пользователь с ником orbesomebodysfool вспомнил, как ему помогла прочитанная много лет назад статья в New York Times. В ней говорилось, что людям со слабыми связками лодыжек следует по минуте стоять на одной ноге, вытянув руки вверх и закрыв глаза. Посвятив этой процедуре шесть минут в день, orbesomebodysfool избавился от постоянных растяжений голеностопа.

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Один из самых залайканных комментариев посвящен тому, как очистить ковер от пролитого на него воска. Пользователь phyx8 рекомендовал прогладить воск через влажное полотенце. Еще одним из самых популярных комментариев стал лайфхак об управлении машиной.

«Мне сказали при движении задним ходом положить руку на нижнюю часть руля, потому что тогда, в каком направлении вы двинете рукой, в том направлении и двинется автомобиль, в отличие от положения рук сверху», — пишет Rugarroo. «Боже мой, я отчаянно хотел бы знать об этом раньше», — отвечает ему водитель трейлера.

Посетителям сайта также понравился совет о том, как избежать мозолей от новой обуви — вместо толстых носков надевать носки потоньше. Юзеры также высоко оценили рекомендацию спать на левой стороне, чтобы избавиться от такого заболевания, как желудочный рефлюкс.

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Большое количество положительных реакций собрал совет о том, как заставить человека рассказать подробности, но чтобы у него не создавалось ощущения, что его допрашивают: «Просто перефразируйте то, что он только что сказал, в вопрос. “Я собираюсь в магазин”. — “В магазин?” — “Да, мне нужно купить молока”».

Тред собрал более 12 тысяч комментариев и стал одним из самых быстрорастущих на Reddit за последние 12 часов.

В октябре 2018 года пользователи Reddit делились рецептами экономии денег. Они рассказывали о лазейках, позволяющих снизить расходы или получить несколько товаров по цене одного.

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